La Fabo con il fiatone. Un super Chinellato stende il Fiorenzuola

fiorenzuola bees

85

fabo herons mct

89

Bottioni 1, Cecchinato 20, Ceparano 13, De Zardo 9, Bjorac 13, Cecchi 18, Ambrosetti 5, Obljubech 4, Korsunov 2, Mazburss ne, Crespi ne, Camara ne. All. Del Re

MONTECATINI Rossi 12, Mastrangelo 3, Aukstikalnis 14, Chinellato 24, Giombini 11, Ricci 13, Natali 5, Dell’Uomo 3, Kamate 2, Benites 2, Antonelli ne, Sgobba ne. All. Barsotti

ARBITRI Cassinadri, Alessi e Bettini

NOTE parziali 21-24, 41-48, 64-68

La tenuta difensiva ancora non c’è ma quantomeno la Fabo Herons Montecatini torna a vincere in trasferta dopo oltre un mese: gli uomini di coach Federico Barsotti incassano almeno 20 punti in ogni periodo, soffrono fino a due secondi dalla sirena finale ma in qualche modo si impongono 85-89 sui Fiorenzuola Bees, uscendo dal PalArquato con due punti in saccoccia.

La permeabilità difensiva frena gli "aironi" nel primo tempo: Aukstikalnis si dimostra subito ispirato e, con la mira di Natali e Chinellato, Montecatini flirta più volte con la fuga, soprattutto nel secondo quarto dove arriva a toccare il massimo divario (32-46). La doppia cifra sarebbe il giusto premio, ma i Barsotti boys si fanno beffare sulla sirena: è di Cecchi il buzzer, che manda al riposo lungo le squadre sul 41-48. Il figlio di Montecatini mette insieme 7 punti consecutivi, Giombini spezza l’inerzia ma la Fabo subisce sempre troppo in area, anche se compensa con la precisione da dietro la linea dei 6,75 metri: Chinellato e Dell’Uomo infilano due triple consecutive portando i termali a +11 (50-61). Per Fiorenzuola parziale lungo di 10-3, con Bjorac che dopo un lungo letargo ha ripreso confidenza col canestro. E’ lui a riportare a un tiro di schioppo i locali all’alba del quarto periodo, mentre sull’altro fronte l’uomo della provvidenza si chiama Ricci che con due triple consecutive imprime il suo marchio alla partita (69-78). Ma nemmeno questo basta per stare tranquilli. Fiorenzuola infatti risale a -4, poi commette un paio di ingenuità, torna comunque a-2 infine si arrende a una furbata di Chinellato, top scorer con 24 punti.

Filippo Palazzoni