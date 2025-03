La Fabo resta agganciata alla zona playoff. Arrigoni e Sgobba fanno piangere San Severo

FABO 73 ALLIANZ PAZIENZA 72

FABO MONTECATINI: Benites 3, Kupstas 7, Natali 6, Arrigoni 24, Sgobba 12; Paesano 10, Trapani 5, Dell’Uomo 4, Giannozzi 2, Aminti ne, Chiera ne, Mastrangelo ne. All. Barsotti.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Pellicano 12, Igbanugo 9, Petrushevski G. 2, Bugatti 16, Cane 22; Gherardini 6, Moffa 5, Abati Toure, Bandini, Mobio. All. Bernardi.

Arbitri: Rinaldi e Di Salvo.

Parziali: 21-17, 36-37, 56-58.

La Fabo ha la meglio all’ultimo tuffo e con il minimo scarto di una Cestistica San Severo a lungo padrona della situazione al PalaTagliate. Che contro la frizzante formazione pugliese non sarebbe stata una passeggiata era risaputo, gli Herons, privi di Chiera, hanno però deciso di complicarsela ulteriormente con una gestione spesso caotica dei possessi e con tanti, troppi errori (eloquente il 10/20 ai liberi). Anche stavolta il salvatore della patria montecatinese ha un nome e un cognome: Marco Arrigoni, con 24 punti è decisivo nel tirare fuori i suoi dalle sabbie mobili. A porre fine alle schermaglie iniziali è il solito Sgobba, con 5 punti consecutivi che danno alla Fabo il primo vantaggio a due possessi della partita (12-6). Sebbene i Barsotti boys tentino più volte la fuga i gialloneri riescono a rimanere in linea di galleggiamento, con Cane e Pellicano spine nel fianco costanti per la difesa barsottiana. La zingarata di Giannozzi per il +8 Fabo illude tutti, San Severo infatti non arretra di un centimetro, anzi: break di 14-3 e sorpasso Allianz che si materializza al tramonto dei venti minuti iniziali (36-37).

Il primo a salire in doppia cifra per i padroni di casa è Arrigoni, ben assistito da Kupstas. Cane e Bugatti continuano a mettere a ferro e fuoco il pitturato rossoblù ma sono gli errori gratuiti a mettere in croce gli uomini di Barsotti, che si perdono fra letture complicate e forzature. San Severo nel frattempo acquisisce ritmo in attacco e arriva a flirtare con la doppia cifra di vantaggio.

Aggrappandosi ad un monumentale Arrigoni la Fabo piazza un 9-1 di parziale tutto cuore e nervi e si rifà sotto, nonostante Cane continui ad essere un rebus irrisolvibile per la difesa di coach Barsotti. Montecatini è lì ma non riesce a mettere la freccia, in più continua a soffrire tantissimo sotto le plance e allora affidarsi ad Arrigoni nei momenti di crisi è sempre una buona idea: 4 punti consecutivi del 12 riportano a -1 gli Herons ed è sempre l’ex Rimini ad appoggiare il momentaneo +3 dopo la giocata d’astuzia di Dell’Uomo per il sorpasso rossoblù. Pellicano impatta a quota 70, Sgobba prima la combina grossa perdendosi Bugatti in area poi però si fa perdonare timbrando quello che si rivelerà il canestro decisivo. La sagra degli errori finale congela infatti il 73-72: vincono gli Herons, ma che fatica.

Filippo Palazzoni