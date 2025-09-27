La festa per riabbracciare vecchi amici. Da Baroni a De Lillo, da Stagni a Zironi: tutti i grandi protagonisti dell’epopea del capannone di via Elio Bernardi. Michelini e Lamma, gli ospiti per i 50 anni della S. S. Loto

Che festa nella prestigiosa sede di Zone Plus, che sarebbe poi casa Lamma. La S. S. Loto, che aveva iniziato la sua attività nell’ormai lontano 1975, giocando in un capannone di via Elio Bernardi (a Santa Viola) si è ritrovata al completo, grazie all’entusiasmo di Marco Donato. Magliette celebrative per tutti, catering del Mulino Bruciato (luogo di culto per i cestisti, anche perché Luciano Andalò è cresciuto al PalaDozza) e persino filmini d’epoca, saltati fuori da chissà quale archivio. Sorrisi, battute, capelli bianchi e qualche chilo di più. Ma la voglia di stare insieme e ridere, pensando ai canestri – quasi una religione – come mezzo secolo fa. Sono le magie che solo lo sport può regalare. E la notte della S. S. Loto, cinquant’anni dopo, ha regalato davvero tante emozioni.

C’erano in rigoroso ordine alfabetico Gabriele Baroni, Stefano Bettinelli, Alessio Cantergiani, Danilo Dal Fiume, Ivan Damiano, Michele De Lillo, Marco Donato, Fabio Fantuzzi, Marco Finelli, Paolo Folli, Maurizio Fontana, Roberto Maccaferri, Gianni Malavasi, Marco Meluzzi, Giovanni Monti, Gian Luca Mora, Maurizio Morini, Maurizio Orpelli, Paolo Piegaia, Massimo Romeo, Franco Sampaoli, Eric Schlesinger, Stefano Stagni, Paolo Vergnani e Gilberto Zironi.

Scomparso due anni fa, Gabriele Giacobazzi e rimasto negli States, Bruce Goldman. Ospiti speciali Elena Benchimol, figlia del capo allenatore, Stefano Michelini, leggendario allenatore rivale quale guida dell’Ancora, Federico Fioravanti e Sandra Verani, tifosissima. Padrone di casa, ovviamente, Davide Lamma.