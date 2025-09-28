La Fides Costone si arrende a un super Lucca. Ora testa al campionato. Terni la prima tappa

LUCCA

LUCCA: Capodanni, Diana 9, Ceccarini 19, Morettini, Meremei 5, Evangelista, Chiti 12, Maffei, Michelotti 6, Papa, Marcuzzi, Bona 10. Allenatore Pistolesi.

COSTONE: Casini 3, Kazantseva 13, Pastorelli 5, Zanelli 2, Bonaccini G. 2, Braida 2, Pierucci, Bonaccini V. 5, Vanni, Sabia, Samokhvalova 11, Gandolfi. Allenatore Fattorini.

Parziali: 11-10, 28-26, 45-35.

Arbitri: Profeti, Begnali.

SIENA – Il sogno di vincere in casa la Coppa Toscana è svanito in semifinale per il Costone. Oleificio Toscani battuto 61-43 da Lucca nel primo atto delle final-four che si disputano al PalaOrlandi. E questa sera alle 18.30 le lucchesi si contenderanno il Trofeo Lunghi con Firenze Basketball Academy, vittoriosa nell’altra semifinale con la Pielle Livorno per 54-40. Troppa Lucca per l’attuale Costone. Del resto la squadra guidata da coach David Fattorini affrontava una delle super favorite del campionato, insieme a Perugia e Firenze.

Alle già note difficoltà del match si sono aggiunte le assenze di Miccoli e Sposato, rendendo ancora più ardua l’impresa per le senesi. Ciò nonostante l’Oleificio Toscani ha tenuto botta per i primi due quarti di gioco, restando sempre a contatto con le avversarie. Basti pensare che a metà partita la differenza tra le due squadre era appena di 2 punti. Nel secondo tempo però Lucca ha preso il largo allungando fino alla fine. Il -18 finale è però maturato solo nell’ultimo quarto, quando il Costone si è un po’ demoralizzato e Lucca è dilagata. Inesorabile che l’epilogo del match con Lucca lasci tanto amaro in bocca. Specie perché c’era l’opportunità per la Ladies di giocarsi il primo titolo dell’anno nelle finali ospitate al palasport di casa. Ma da questa esperienza l’Oleificio Toscani deve uscire arricchito e fortificato, anche perché siamo ancora ad inizio stagione e la squadra è ancora un cantiere aperto. Sabato prossimo il Costone esordirà in campionato a Terni,

