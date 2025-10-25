La fiducia del baby Lapo Calviani. "Durante la settimana ci siamo allenati molto bene»

Giovanissimo, essendo un classe 2008, ma già a pieno regime nelle rotazioni di coach Vecchi dopo aver esordito lo scorso anno in prima squadra con Betti nel finale di stagione. Lapo Calviani si sta ritagliando uno spazio importante in questa Mens Sana di inizio stagione dimostrando doti tecniche e caratteriali notevoli se messe in relazione all’età. "Ci aspetta una trasferta molto lunga ed impegnativa – dice il giovane biancoverde – oltre che stancante. Ma in settimana di siamo allenati bene, proseguendo nel nostro percorso di crescita e cercando di migliorare quello che nelle prime tre gare disputate non ha funzionato. Credo che sarà una bella sfida, che cercheremo di approcciare bene per portarla poi a casa". Poi Calviani si sofferma sul successo contro l’Olimpia Legnaia, ampio nel finale anche se la prima metà di gara era stata molto equilibrata grazie all’ottimo atteggiamento dei fiorentini. "Come ci dice spesso coach Vecchi dobbiamo essere immediatamente pronti con la testa per evitare di partire piano. Dobbiamo migliorare proprio sotto questo aspetto per non ripetere l’inizio di partita di domenica scorsa. Però è positiva la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo, quando abbiamo preso la gara in mano". Poi l’esterno della Note di Siena si sofferma sul suo momento. "Sto vivendo una bellissima esperienza - conclude – cercando di imparare ogni giorni il più possibile dal coach e dai compagni soprattutto quelli più esperti aggiungendo ogni volta qualcosa. Per me è bellissimo essere qui, in un ambiente incredibile che mi ha accolto da subito con affetto e con tifosi unici, impensabili da trovare a questo livello, e direi da serie A" dice Calviani.