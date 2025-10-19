La fiducia del lungo americano. Ogden: "Noi in crescita, combatteremo»

È Mark Ogden (nella foto), sul fronte giocatori, a prendere la parola nel prepartita di Verona-Rimini. "Piano piano stiamo costruendo un’ottima chimica di squadra – dichiara il lungo americano –, stiamo cominciando a conoscerci e posso dire solo cose positive nell’essere qua a Rimini. Mi piace la città e ho già avuto un po’ modo di visitarla. Ci sono stati un po’ di alti e bassi in questo inizio di campionato, è vero, però ora è importante focalizzarci sul futuro, partita per partita. Verona? È chiaro che, guardando il calendario, la gente ha voglia di vedere questo tipo di partite, ma noi dobbiamo pensare alla gara in sé. Verona è una squadra molto talentuosa, come lo siamo noi. Dobbiamo combattere per arrivare all’obiettivo, alla vittoria". Niente paragone con Justin Johnson, per questa volta, anche perché JJ marcherà visita per infortunio. Ogden allora si racconta in quelli che sono stati i suoi primi mesi nel gruppo squadra. "Mi trovo in un gruppo di ottime persone e ottimi giocatori. Quel che si sta costruendo è positivo e abbiamo ancora margini di miglioramento per fare meglio. Per quanto mi riguarda, voglio portare energia, positività e contribuire alla crescita della squadra". Per Ogden 16.3 punti di media fuori casa e 8 in casa, in questo piccolo scorcio di stagione. Prima di mettere a posto le cose al Flaminio, ai fan biancorossi non dispiacerebbe che continuasse così in trasferta. È una sfida cruciale, quella di oggi, anche per la continuità che il giocatore dovrà avere per contribuire al salto di qualità del gruppo.