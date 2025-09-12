La fiducia di Campogrande: "Estra, il segreto è l’unità"

Luca Campogrande è pronto per iniziare questa nuova avventura con la maglia biancorossa. L’ala romana ha sposato il progetto di Pistoia e ha voglia di dare una mano a ricostruire un gruppo e un ambiente dopo un anno disastroso. "Quanto è successo lo scorso anno appartiene al passato – dice Campogrande –, oggi siamo qui per ricostruire un gruppo in una città che vive di basket. Mi è piaciuta l’idea di poter dare una mano e ciò che dobbiamo fare è unirci con la piazza per ricreare qualcosa d’importante". Campogrande metterà a disposizione la sua esperienza, una carriera tra serie A e A2 con le maglie della Fortitudo, Montegranaro, Avellino, Brindisi Roma, Venezia e Trieste, e la sua grande versatilità in campo aiutando i giovani a crescere. "In questa squadra ci sono giocatori giovani con tanta voglia di mettersi in mostra tanto che a volte dobbiamo contenere la loro esuberanza, ma meglio così che dover spingere per dare il massimo. Mi piace il gruppo così come mi piace l’allenatore che ha non poche pressioni essendo pistoiese, ma ha una grande carica e questo è senza alcun dubbio positivo". Campogrande dovrà dividere il campo con Seneca Knight. "Si è presentato con grande umiltà – spiega Campogrande –, è un ragazzo disponibile anche all’ascolto, cosa non così scontata. Sicuramente è un giocatore versatile in grado di ricoprire più ruoli".

Alla conferenza stampa di presentazione di Campogrande ha preso parte anche il direttore tecnico biancorosso Alberto Martelossi al quale è stato impossibile non rivolgere una domanda sul mercato. "Siamo ancora tutti sconvolti per quanto è successo a Gabriele – dice Martelossi – e sinceramente il pensiero è tutto per lui e siamo concentrati sul suo percorso di guarigione. Certo, la situazione ci impone di dover dare un’occhiata al mercato e già oggi con Tommaso Della Rosa, lo staff tecnico ed il presidente parleremo su cosa fare in merito al mercato".

Dando un occhio ai movimenti in atto in A2, la Pallacanestro Roseto ha messo sul mercato Nazareno Italiano, ala grande classe 1991, profondo conoscitore del campionato di A2 e soprattutto un giocatore allenato e pronto all’uso. Una strada che l’Estra potrebbe percorrere.

Maurizio Innocenti