La fiducia di Dell’Agnello. "Rbr è pronta a spingere»

Eccola qua, la prima amichevole stagionale di Dole Basket Rimini. I biancorossi scenderanno in campo per la prima volta dopo gara3 di finale e lo faranno per testare il lavoro dei primi dieci giorni e i primi principi tecnici posti da Sandro Dell’Agnello alla base della stagione. Si gioca al PalaRuggi di Imola alle 18.30, con avversaria la Virtus di B Nazionale.

"È una fase in cui cominciamo a spingere – spiega il capoallenatore di Rbr –. Abbiamo acceso i motori e adesso iniziamo ad accelerare. Detto questo, non dobbiamo pretendere che questa possa essere una partita vera, non dobbiamo avere troppe aspettative. È chiaro, abbiamo messo due o tre cose in attacco e due o tre in difesa che vorremmo vedere attuate". Dole non avrà Robinson, aggregatosi solo da un paio di giorni, e Camara, tuttora con la selezione del Senegal in Angola per Afrobasket. Agli otto senior si aggiungeranno Bonfé, esterno del 2005 l’anno scorso tra Riccione e Tiberius in Dr1, e Lorenzo Ricci, giovane lungo classe 2008, che si stanno allenando costantemente con la prima squadra biancorossa in questa stagione. "La partita contro Imola sarà per noi una buona occasione di crescita per i nostri giovani e un test in cui guarderemo anche ai minutaggi dei vari giocatori, già prestabiliti – sottolinea Dell’Agnello –. Robinson? È abbastanza presto per farlo giocare, ma ha cominciato ad allenarsi e devo dire che sta abbastanza bene. Penso che presto sarà assieme alla squadra. L’infortunio alla caviglia di Camara sembra leggero, il giocatore ha un atteggiamento positivo e ci sta tranquillizzando anche da lontano".

Il lungo resterà in ogni caso assieme ai compagni fino alla fine dell’avventura continentale, pur se non metterà più piede in campo. Il Senegal ha appena vinto 78-65 col Sud Sudan e stasera giocherà il match di quarti di finale contro la Nigeria (ore 20). La Rinascita lo attende e intanto guarda a un calendario fitto di amichevoli. Dopo quella di stasera, ecco il debutto interno di sabato prossimo col Raggisolaris Faenza, altra squadra di B Nazionale.

Poi cominciano i test con squadre di A2: martedì 26 al Flaminio con Roseto, sabato 30 con Pesaro a porte chiuse (sede da definire) e domenica 7 settembre a Pistoia per il Memorial Bertolazzi. Poi semifinale di Supercoppa il 12 settembre con la Fortitudo (si attende ancora l’ufficializzazione di Ravenna come sede dell’evento) ed esordio in campionato la settimana successiva, sabato 20 a Milano. "Contiamo di farci trovare pronti per l’inizio del campionato – chiude Dell’Agnello -. Diciamo che questa potrebbe essere una squadra che avrà qualcosa di diverso rispetto a quella passata, in certi frangenti potrà essere più dinamica".

Loriano Zannoni