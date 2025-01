La Folgore mastica amaro. Ko da lasciarsi alle spalle

Mastica amaro la Folgore Fucecchio nel recupero di San Vincenzo, dove incappa in una serata storta non riuscendo a ripetere le ultime buone prestazioni, compresa quella di domenica scorsa a Prato nonostante il ko con l’Union. I biancoverdi rimangono in partita solo nella prima frazione, dove riescono a ribattere colpo su colpo (26-18 al 10’). Nel secondo tempino però la squadra di coach Pistolesi si deconcentra e si innervosisce lasciando via libera agli avversari. Con la testa altrove perde cosi la via del canestro e si vede scivolare dalle mani la partita. Con un parziale di 25-9 che la dice lunga sulle difficoltà dei fucecchiesi, i padroni di casa arrivano infatti al riposo lungo con la doppia cifra di vantaggio (43-25 al 20’). Al rientro in campo dagli spogliatoi capitan Gazzarrini e compagni provano a rientrare in partita, ma nella terza frazione riescono solo a limare tre punti (55-40 alla terza sirena). Una reazione che dura poco, però, perché nell’ultimo quarto sale nuovamente in cattedra San Vincenzo con la Folgore che via via si spegne incassando un parziale di 21-12 che vale il 76-52 finale. Questo il tabellino biancoverde: Ferrati 4, Calugi 3, Calligani 5, Giachetti 6, Orsini Si. 4, Gazzarrini 3, Filomeno n.e., Orsini St. 9, Menichetti 18, Orsucci. Un ko, insomma, da lasciarsi presto alle spalle anche se domenica prossima alle 18 a Fucecchio arriva niente meno che la capolista Fides Montevarchi, già vittoriosa per 74-45 all’andata (Nella foto di Pettinati Communication: La Folgore Fucecchio durante un time-out) .

Simone Cioni