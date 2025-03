La fuga Loreto si cala nell’Arena da regina

Forte di cinque successi in altrettanti incontri disputati durante la fase Play-In Gold Centro, l’Italservice Loreto guida la classifica da sola da qualche giorno. Percorso netto per i gialloblu, a differenza delle inseguitrici Carver Roma e Matelica, adesso distanti un paio di lunghezze. C’è un primato da difendere, i gialloblu sono consapevoli di quanto sia importante chiudere davanti a tutti.

Testa rivolta al prossimo appuntamento, delicato e complicato. L’Italservice Loreto è pronto a far visita alla Stella EBK Academy. Sesta giornata del girone di andata, prevista alle ore 18,30 di domenica. Capitan Broglia e compagni calcheranno l’affascinante EBK Arena di Roma, situata nel cuore della capitale. Se l’Italservice Loreto è impegnata nella lotta per chiudere in vetta alla classifica, i capitolini compongono la corposa bagarre che vedrà soltanto alcuni roster accedere al tabellone finale, con in palio la promozione in Serie B Nazionale.

Il Bramante è invece quinto. Giovedì scorso ha perso di un soffio a Roma. Domenica alle 18 ospita Pescara. È l’ultima partita del girone di andata. "È l’ultima giornata del girone di andata del playin Gold contro Amatori Pescara. Giocheremo domenica pomeriggio ore 18 – cosi coach Massimiliano Nicolini –. Una partita importante per restare nel gruppo centrale e continuare a lottare per entrare nei playoff. Pescara è una squadra giovane, di talento e fisicità. Ha fatto molto bene nella prima fase ed ha dimostrato la propria qualità in questo girone playin. Dovremo fare una buona prestazione per portare a casa i due punti importanti per la corsa ad uno dei primi otto posti".

b.t.