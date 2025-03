La Galli ospita l’inseguitrice Milano. Strappo decisivo per il primo posto

Si gioca oggi al Palagalli di San Giovanni Valdarno (palla a due alle ore 21) l’atteso confronto di serie A2 femminile fra la Polisportiva Galli e Basket Milano. Una gara molto attesa per la classifica, perché in caso di vittoria le sangiovannesi si porterebbero 6 punti di vantaggio sulle seconde.

La Galli intende mantenere la posizione in classifica, ora a quota 36 punti mentre le avversarie sono a 32. È la 22^ giornata del campionato, che prepara ai play-off per salire in A1. Oltre al Basket Milano la sfida del Palagalli interessa anche Empoli, Livorno, Cagliari, Costa e Broni, tutte seconde a pari punti. Un bel gruppetto di inseguitrici da cui si deve difendere la squadra di Garcia per mantenere il primo posto, che tiene fin dall’avvio del campionato. Sarà importante per la Galli il sostegno del pubblico: "Ho tutte le ragazze a disposizione - commenta coach Josè Garcia - Quindi potrò avere solo l’imbarazzo della scelta per il quintetto. Dobbiamo far dimenticare la sconfitta patita in Coppa contro l’Empoli e riprendere il nostro regolare cammino. Nutro fiducia per la vittoria".

Il probabile quintetto base dalla Galli (3-2): Degiovanni, Rossini, Policari, Stroscio, Cruz Ferreira; in panchina Mioni, Lazzaro, De Cassan, Di Fine, Sposato, Amatori. La direzione del match è affidato a Matteo Paglialunga e Daniele Guercio.

Giorgio Grassi