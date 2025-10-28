La Galli ritrova il sorriso. Bernardi ancora decisiva

SAN GIOVANNIRiscatto doveva essere e riscatto è stato. La Galli dopo la beffa di Milano e il turno di riposo è ripartita alla grande espugnando il parquet di Salerno per 77-65 con le ragazze di Ignacio Fernandez Garcia che hanno approcciato subito bene la gara per poi gestirla senza troppi affanni nonostante l’ultimo assalto delle locali che, portatesi sul 61 a 70 al 35’, hanno ben controllato con Oliveira e Bernardi le iniziative campane portando a San Giovanni due punti che ne rilanciano le ambizioni tornando nelle zone che più contano della graduatoria, pur essendo soltanto alle prime battute di un torneo che si preannuncia assolutamente avvincente. Il quintetto bianco rosso nero, infatti, ha raggiunto quota 4 in graduatoria a due punti di distanza dal trio capolista Milano-Selargius-Torino che proprio questo sabato sarà di scena al "Galli" in una sfida che promette scintille e che rappresenterà una sorta di esame di maturità, dopo quanto raccolto in terra campana.

POLISP. GALLI BASKET: Silvino Oliveira* 17 (3/6, 3/6), Lazzaro, Merisio, Celani 9 (4/8 da 2), Bernardi 19 (6/9 da 2), Diakhoumpa 2 (1/2 da 2), Mosetti* 4 (2/5, 0/1), Ngamene Takougang* 19 (5/9, 1/1), Favre* 2 (0/2, 0/1), De Cassan* 5 (1/2, 1/1).Allenatore: Garcia Fernandez J.Massimo Bagiardi