La Gea in notturna a Colle Val d’Elsa. Molte assenze, ma ora servono punti

Due punti per non perdere terreno dal gruppo che lotta per un posto nei playoff. Con questo obiettivo la Gea Grosseto affronta Valdelsa l’anticipo di oggi, alle 21, sul parquet di Colle Val d’Elsa, valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di Divisione 1. I ragazzi di Marco Santolamazza, nel 2025, hanno vinto contro Calenzano nell’ultima di andata, ma hanno rimediato quattro sconfitte nella seconda parte di stagione e questo ha fatto precipitare il quintetto biancorosso in decima posizione, raggiunto domenica scorsa proprio dal Valdelsa. Stasera Furi e compagni cercheranno di ritrovare due punti in trasferta che mancano ormai dal 30 novembre, dalla vittoria sul campo del Maginot Siena. Colpita da infortuni, squalifiche, influenze e problemi di lavoro, la Gea in queste ultime settimane non ha mai potuto schierare la migliore formazione. E non lo farà nemmeno a Colle Val d’Elsa, visto che saranno sicuramente assenti Ignarra, Liberati e Mari, mentre Scurti sarà in campo debilitato dall’influenza.