La Gea ospita il Basket Carrara Legends. Santolamazza recupera gli infortunati

La Gea ospita oggi alle 18 il Basket Carrara Legends per la sesta giornata del campionato di Divisione regionale 1. I ragazzi di Marco Santolamazza, beneficiando del ritorno di Lorenzo Fanelli e del debutto di Davide Liberati, un’ala trentunenne che vanta importanti trascorsi anche in serie A2 e in B (per un totale di 293 gare e 2.1932 punti), si presentano in campo contro i carrarini per cercare di firmare la terza vittoria interna consecutiva, dopo quelle con Viareggio e Castelfranco, e rimanere nella zona playoff, che quest’anno è anche una sorta di zona salvezza, visto che le ultime cinque scenderanno nella Divisione regionale 2. "Aspettiamo ancora il santostefanese Luca Schiano – dice l’allenatore Marco Santolamazza –, ma il nostro campionato inizia praticamente adesso, avendo tutti a disposizione. Dobbiamo cominciare a pensare a vincere il maggior numero partite possibili per rimanere tra le prime otto".

I convocati: Edoardo Furi, Giovanni Piccoli, Mirko Mari, Davide Liberati, Lorenzo Scurti, Lorenzo Fanelli, Alberto Mazzei, Mattia Ricciarelli, Dario Romboli, Marian Capverde.