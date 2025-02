LA GIORNATA. Botta e risposta fra Udine e Rimini

È iniziata ieri coi fuochi d’artificio questa 27ª giornata di A2, con Cividale che, dopo essere caduta in volata contro Cantù 78-77 nell’anticipo di mercoledì, perde in casa anche con Rimini 73-80. Del risultato ne approfitta quindi Udine, che conquista il primato grazie al successo su Livorno 82-74. Nelle altre due gare giocate, l’Urania Milano è caduto in casa contro Avellino 76-85, mentre Rieti batte Nardò 87-74.

Sei oggi le partite, coi fari puntati sul PalaDozza dove Fortitudo e Pesaro si affrontano per continuare la loro veemente risalita dopo un avvio difficile. Occasione ghiotta poi per Cantù, che attende il fanalino di coda Piacenza, mentre Brindisi-Torino è gara fondamentale nella corsa al play-in. Delicata sfida salvezza, invece tra Vigevano e Cento; chiude il programma Cremona-Verona.

Classifica: Udine* e Rimini* 40; Rieti* 36; Cividale**, Cantù* 34; Fortitudo, Milano*, Avellino* 32; Unieuro e Pesaro 30; Verona 28; Brindisi 26; Torino 22; Cremona 20; Orzinuovi, Cento e Livorno* 18; Vigevano 16; Nardò* 14; Piacenza 10 (* una gara in più; ** due in più).