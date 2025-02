La giornata. Cividale cade a Pesaro. Udine di scena a Forlì

E se fosse proprio l’Unieuro Forlì a fare un favore a Rbr? La possibilità non è remota perché oggi la squadra di Martino (nella foto) ospita la capolista Udine in uno snodo cruciale. Ieri si sono giocate Piacenza-Cremona (86-81) e Pesaro-Cividale (91-77), mentre oggi sono in programma tutte le altre partite. Al di là della gara del Flaminio e di quella dell’Unieuro Arena, il match clou è quello serale, ripreso dalle telecamere di RaiSport: Brindisi-Fortitudo. Occhio alla Effe di Caja, il vero fattore sorpresa nella lotta al primo posto, se si verificasse un calo generalizzato delle prime. In Torino-Vigevano debutta il nuovo coach dei piemontesi, Moretti, arrivato al posto di Boniciolli che si è dovuto fermare per motivi di salute. Cantù è chiamata alla vittoria a Cento per non perdere ulteriore terreno dalla vetta e lo stesso discorso è valido per Milano, che va a giocarsela nella tana di Nardò. Prevedibili due grandi battaglie in Livorno-Rieti e Avellino-Orzinuovi.

La classifica: Udine 38; Rimini 36; Cividale 34; Rieti, Cantù e Fortitudo 32; Milano e Pesaro 30; Forlì, Verona e Avellino 28; Brindisi 24; Cremona e Torino 20; Livorno e Orzinuovi 18; Vigevano e Cento 16; Nardò 14; Piacenza 10.