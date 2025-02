LA GIORNATA. In programma oggi quattro partite

È in versione spezzatino la 28ª giornata di A2, con tanti rinvii per gli impegni delle Nazionali: oltre alla gara dell’Unieuro con Avellino, rinviata al 26 marzo per la convocazione di Perkovic con la Croazia, posticipate al 14 e 15 marzo Piacenza-Orzinuovi e Nardò-Vigevano per gli impegni di Suljanovic (Piacenza) e Taflaj (Vigevano) con Austria e Albania; rinviate poi al 2 e 3 aprile Urania-Udine e Rimini-Cremona per le convocazioni di Ndzie (Milano) e Camara (Rimini) con Camerun e Senegal.

Quattro le gare in programma stasera: la più interessante è forse Verona-Rieti, con gli scaligeri che cercano due punti pesanti contro la rivale che dovrebbe fare esordire l’ala finlandese ex Vanoli Cremona Palmi; trasferte insidiose per Pesaro e Fortitudo a Cento e Torino, mentre Livorno ospita Brindisi per una sfida importante soprattutto per gli uomini di Bucchi, a caccia di punti per agganciare il treno play-in. Già disputata Cantù-Cividale: 78-77 il finale firmato da una tripla dell’ex forlivese Valentini.

Classifica: Rimini e Udine 40; Rieti e Cantù* 36; Cividale* 34; Forlì, Pesaro, Avellino, Fortitudo e Milano 32; Verona 30; Brindisi 28; Torino 22; Cremona e Cento 20; Livorno e Orzinuovi 18; Vigevano 16; Nardò 14; Piacenza 10 (*una gara in più).

Valerio Rustignoli