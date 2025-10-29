La giornata. Nei due anticipi ampie vittorie di Verona e Effe

L’8ª giornata di A2 è iniziata ieri con due sfide decisamente croccanti: lo scontro al vertice tra Tezenis Verona e Valtur Brindisi è stato vinto dalla squadra di casa 85-71, grazie alla bella prova di Baldi Rossi autore di 24 punti; nell’altro anticipo, la Fortitudo Bologna ha battuto 85-60 la Reale Mutua Torino sulle tavole amiche del PalaDozza.

Tra i match in programma quest’oggi, fari puntati sulla Vitifrigo Arena dove Pesaro ospita Pistoia per cercare di mantenere la vetta, ma non sarà facile contro i toscani che cercano l’aggancio. Promette scintille anche la sfida della dorsale adriatica tra Rimini e una Roseto combattiva, che salirà al Flaminio senza niente da perdere. Tutto da scoprire l’incontro tra Cividale e Scafati, due formazioni che cercano di risalire la china dopo un avvio difficile, mentre sulla carta sono agevoli le sfide casalinghe per Livorno, contro l’Urania Milano, e Rieti, che attende una pur combattiva Ruvo di Puglia. Completano il programma due gare dall’esito incerto: Avellino-Bergamo e Cento-Cremona, in palio punti importanti.

Classifica: Verona* 12; Brindisi*, Fortitudo* e Pesaro 10; Cremona, Pistoia, Livorno, Torino*, Rieti, Scafati, Bergamo e Rimini 8; Cividale, Mestre, Avellino e Cento 6; Forlì, Roseto e Ruvo 4; Milano 2 (* una gara in più).

Sul mercato, infine, da segnalare due movimenti. Milano, fanalino di coda, si rinforza acquistando dalla Juvi Cremona il lungo Alessandro Morgillo, mentre Bergamo ingaggia la guardia Matteo Pollone (fratello dell’ex forlivese Luca), visto la scorsa stagione a Rieti e a Livorno.

Valerio Rustignoli