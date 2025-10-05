LA GIORNATA. Ok negli anticipi. Mestre e Scafati. Riflettori oggi su Bologna e Verona

Coi successi casalinghi della Gemini Mestre sulla Sella Cento (78-70 il finale, Mvp il solito Keshawn Curry con 16 punti e 7 assist, oltre ad un monumentale Aromando da 17+9 rimbalzi) e di Scafati contro l’Urania Milano 100-87 è iniziata la terza giornata del campionato di serie A2.

Le due formazioni finora imbattute, Torino e Brindisi, affrontano rispettivamente Pistoia in casa e Livorno in trasferta per due sfide decisamente insidiose. Guardando apoi lle big del campionato, fari puntati sul PalaDozza, dove la Fortitudo ospita Cividale per una gara dura tra due dei coach più esperti del torneo, nell’ordine Attilio Caja e Stefano Pillastrini.

Attenzione anche alla sfida di Verona, dove la quotata Tezenis ospita una Avellino che finora ha mostrato interessanti sprazzi e che può ritagliarsi un ruolo da outsider del campionato. Rimini sarà impegnata sul campo di Cremona e per la squadra di coach Sandro Dell’Agnello sarà necessario vincere, mentre chiudono il programma Bergamo-Roseto e Pesaro-Ruvo.

Classifica: Brindisi, Torino, Mestre* e Scafati* 4; Milano*, Cento*, Cremona, Cividale, Fortitudo, Avellino, Rimini, Verona, Roseto, Rieti, Pistoia, Forlì e Livorno 2; Ruvo, Pesaro e Bergamo 0 (*una gara in più).

v. r.