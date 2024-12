LA GIORNATA. Orzinuovi espugna. Cividale. Il clou oggi è Cantù-Udine

Coi successi di Orzinuovi a sorpresa a Cividale (87-89) e dell’Urania Milano 85-62 su Nardò, è iniziata ieri la 17ª giornata di A2. Oggi il big match è al PalaDesio, dove Cantù ospita Udine per cercare il bis dopo il blitz del Flaminio e candidarsi al ruolo di favorita. Impegno ostico anche per Rimini, che dovrà provare a ripartire sul campo di una Verona che in settimana ha ridisegnato l’assetto ingaggiando da Napoli Zach Copeland e lasciando andare sotto il Vesuvio Jacob Pullen. Sfida di blasone al PalaDozza, dove la Fortitudo ospita Brindisi per continuare a risalire la china. Rieti e Avellino cercano punti, per consolidare le proprie posizioni, rispettivamente contro Cento e a Torino, mentre Pesaro ospita Cremona in un match che mette in palio punti importanti per la corsa al play in. Chiude il programma la sfida salvezza Livorno-Piacenza.

Classifica: Rimini 28; Cantù e Udine 24; Cividale* e Milano* 22; Forlì, Verona, Avellino, Rieti e Orzinuovi* 18; Fortitudo 16; Torino, Brindisi e Pesaro 14; Cremona 12; Nardò*, Cento e Livorno 10; Vigevano 8; Piacenza 6 (* una gara in più).

v. r.