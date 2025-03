La giornata. Riflettori sul big match tra Udine e Cantù

Dopo Milano-Verona di ieri sera, oggi il resto del programma propone le altre nove gare della 31ª giornata, la 12ª di ritorno. Il clou è alle 20.45, con Udine che attende Cantù (nella foto Grant Basile) in un altro scontro cruciale per l’alta classifica. L’Apu, già a segno a Rieti nell’infrasettimanale, può mettere un mattone importante nella corsa al primo posto. Torino, reduce dal gran successo a Rimini, ospita una Pesaro ferita dal supplementare a Orzinuovi e vogliosa di rifarsi. Brindisi vuole accumulare punti utili per i playoff e può farlo in casa con Cento. Piacenza, dopo il ko di qualche giorno fa, ha le speranze salvezza al lumicino e a Cividale incontra una squadra sempre solida. Nardò e Vigevano, reduci da due gran colpi fuori casa che in ottica salvezza contano tantissimo, hanno due partite complicate: i pugliesi viaggiano verso Cremona, i lombardi ospitano Forlì. Tra Fortitudo e Rieti sono in palio punti fondamentali in ottica playoff. Un obiettivo che ha anche Avellino, che a Livorno può continuare a stupire.

La classifica: Udine 44; Rimini 40; Cantù 38; Rieti e Cividale 36; Milano, Pesaro, Fortitudo e Verona 34; Forlì e Avellino 32; Brindisi 30; Torino 28; Cremona, Orzinuovi e Cento 20; Vigevano e Livorno 18; Nardò 16; Piacenza 10.