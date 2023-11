La giornata. Sfida ad alta quota a Forlì: arriva Udine

Viaggia su tre giorni, questa decima giornata del girone rosso. Dopo il confronto tra Cividale e Fortitudo di ieri sera – concluso con la vittoria dei bolognesi (65-69) – oggi è la volta di quattro partite, mentre domani il turno sarà chiuso da un Verona-Nardò che vede i pugliesi con la concreta possibilità di agganciare addirittura il quarto posto. È la penultima del girone d’andata e siamo a un terzo del cammino, tenendo conto anche della futura fase a orologio, prima di playoff e playout. Ecco perché i punti in classifica cominciano ad avere una pesantezza differente. Ci si gioca tanto in fondo alla classifica, con Chiusi che punta a una vittoria che rimetterebbe tutto in gioco con Piacenza. Interessante anche la sfida tra Orzinuovi e Cento, con possibile aggancio dei primi in classifica sui secondi, attesi a un campionato un po’ diverso da quello giocato, proprio come Rbr. Per Forlì – Udine (nella foto il coach dei romagnoli, Antimo Martino) invece si viaggia alto, con punti preziosi per il futuro posizionamento nella griglia playoff.

Tutte le partite: Cividale – Fortitudo 65-69, RivieraBanca – Trieste, Orzinuovi – Cento, Chiusi – Piacenza, Forlì – Udine, Verona – Nardò (domani).

Classifica: Fortitudo 18; Udine e Forlì 14; Verona e Trieste 12; Nardò 10; Piacenza 8; Cividale e Cento 6; Orzinuovi e RivieraBanca Rimini 4; Chiusi 2.

lo. za.