LA GIORNATA. Tezenis a segno. Big match oggi fra Udine e Nardò

Col successo della Tezenis Verona su Cividale 80-71 è iniziata ieri la dodicesima giornata del girone Rosso del campionato di A2. Oltre alla sfida di Forlì, questa sera in campo anche l’Apu Udine, che ospita al PalaCarnera la lanciatissima Nardò, in striscia positiva da ben sette gare e reduce da due successi di un punto nelle ultime due trasferte sui campi di Cento e Verona.

Domani sera, invece, tre i match in programma: la capolista Fortitudo sarà di scena sul parquet di Chiusi, mentre Trieste affronta in viaggio Orzinuovi, che in settimana hanno cambiato assetto, mettendo fuori squadra Demario Mayfield e firmando il lungo Grant Basile, in arrivo da Tortona. Chiude il programma la sfida del Flaminio, dove Rimini ospita Piacenza per provare ad invertire il trend di una stagione fin qui da dimenticare.

Classifica: Fortitudo 18; Trieste, Udine, Verona* e Forlì 16; Nardò 14; Piacenza e Cento 10; Cividale* 6; Rimini, Orzinuovi e Chiusi 4 (* una partita in più).

v. r.