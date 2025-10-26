La giornata. Torino vince allo scadere l’anticipo contro Milano

È tornato lo spezzatino, con la A2 a mettere in campo una partita di venerdì, quattro di sabato e cinque di domenica. Nell’anticipo di venerdì 24, vittoria al fotofinish di Torino su Milano, per un 70-67 che ha visto i piemontesi risalire dal -10 di fine terzo e sorpassare definitivamente a 29“ dalla fine con Robert Allen (27+13), forse il miglior straniero di questo inizio di campionato. Dall’altra parte non è bastato un Gentile da 34 con 9 rimbalzi e 15/21 da due. Nella serata di ieri si sono giocate Mestre – Cividale, Fortitudo – Verona, Brindisi – Forlì e Bergamo – Cento, mentre oggi alle 18 andranno in scena tutti gli altri match. L’Estra Pistoia accoglie Cremona in un match che non può essere ordinario, dopo i tragici fatti di domenica scorsa. In campo, i toscani hanno la possibilità di accorciare sulle prime della classe e cominciare meglio del previsto una stagione che all’inizio appariva piuttosto complicata. Scafati, una delle deluse che ha già operato un cambio di allenatore, ospita Livorno e deve portare a casa una vittoria che possa dare continuità al successo esterno a Forlì. Ruvo di Puglia ha tolto lo zero dalla classifica una settimana fa e oggi ospita Avellino, favorita nel match. A due punti c’è anche Roseto, che ospita Rieti in un incontro che si disputerà a porte chiuse.