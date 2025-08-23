La Giussano di “Cico”: "L’obiettivo è la salvezza"

Il campionato di A2 femminile prenderà il via il 5 ottobre. Giussano, agli ordini del nuovo allenatore Roberto “Cico“ Sacchi, farà il raduno lunedì 25 agosto. "Nelle prime settimane, tranne la domenica, ci alleneremo tutti i giorni - dice coach Sacchi - In una Serie A2 con 26 squadre, divisa in due gironi da 13, ci sarà grande battaglia per restare nella categoria. Noi mantenendoci all’interno del nostro budget stiamo facendo del nostro meglio per rimanere competitivi. Non abbiamo obiettivi iniziali, vedremo strada facendo a che livello saremo. Abbiamo cambiato molto l’organico, confermando il playmaker titolare Francesca Diotti, la capitana Cecilia Colico e la lunga polacca Magdalena Szajtauer. Sono tanti i nuovi arrivi: si tratta della bulgara Ivi Nikolova, che a Vigarano aveva compiti da giocatrice interna mentre da noi verrà sfruttata per il suo grande tiro da tre punti. Vuole rimettersi in gioco ad alto livello Beatrice Olajide, dopo tre campionati spesi in Serie B a Perugia. Da Broni arriva Marta Merli, ottimo fisico e tanti margini di miglioramento. Ci serviva una giocatrice di questo tipo come cambio delle lunghe. Le ultime giocatrici che abbiamo ingaggiato sono Carolina Valensin e Laura Valli. Valensin è un play-guardia in arrivo da Vigarano. È molto brava ad attaccare il ferro e a tirare dal perimetro. L’anno scorso ha giocato molto bene, quest’anno da noi avrà ancora maggiori responsabilità offensive. Per quanto riguarda Valli va detto che viene da una stagione di stop per infortunio, ma ha esperienza anche di A1 e deve solo riprendere il ritmo partita. Ha tanta voglia di fare bene. Sfrutteremo in pieno la sua duttilità, l’ottimo tiro da tre e le buone doti fisiche".

Il pre-campionato del Giussano è piuttosto ricco. Il team brianzolo giocherà sabato 7 settembre una gara amichevole con il Sanga Milano nella sede di Pavia. Ci sarà poi l’appuntamento con il torneo in programma a Villasanta sabato 13 e domenica 14 settembre: un quadrangolare con la presenza di Crema, Canegrate e Milano Basket Stars. Diversi test quindi per farsi trovare pronte per il via al campionato di Serie A2.