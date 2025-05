La Globus Wolf per la prima volta in A1. Promozione nel segno di Della Rosa

Per la prima volta nella sua storia, la squadra Globus del Wolf Basket Pistoia è promossa in Serie A1 Uisp. Decisiva la vittoria in gara 2 di semifinale playoff contro Mamba Pescia, che già era stato sconfitto con il risultato di 58-55 nel primo appuntamento della serie. Nel secondo atto, la truppa di coach Tirino vince un’autentica battaglia, rimontando il -6 (55-49) del 30’. Nel finale sale in cattedra Tommaso Della Rosa: l’assistente del Pistoia Basket, che da giocatore ha indossato a lungo la casacca di Montale, insacca la tripla che vale il successo e il salto di categoria dei suoi. "Sono sincero, non è che avessi tanta voglia di tornare a giocare…quest’anno, visto che dal punto di vista lavorativo avevo già capito cosa mi aspettava, ho deciso di ricominciare – ha scritto sui suoi social Della Rosa, con un chiaro riferimento alla difficile situazione al Pistoia Basket –. Il mio obiettivo era quello di sentirmi parte di qualcosa, di remare tutti dalla solita parte, di un senso di unione. Penso di aver trovato un gruppo di persone speciali, sempre disposte a sacrificare se stesse per il bene degli altri, un gruppo unito dal primo all’ultimo elemento che mi ha fatto sentire a casa. Il risultato finale è solo la ciliegina sulla torta di una stagione bella ma per me molto complicata. Vi voglio strabene! La Globus è in A1 per la prima volta nella sua storia. Dicono che le promozioni non fanno la felicità… forse parlano delle promozioni degli altri!".

Una grande soddisfazione per la Globus, targato Spavaria Agliana, che adesso aspetta di scoprire l’avversario nella finale che mette in palio il titolo di A2 Uisp: nell’atto conclusivo i pistoiesi affronteranno la vincente del duello fra Scuola Basket Prato e Sparta Vaiano, con quest’ultima avanti 1-0 nella serie. Questo il roster di Globus: Agostini Andrea, Baldi Andrea, Baldi Francesco, Bresci Simone, Burchietti Giovanni, Capecchi Alessandro, Ciantelli Marco, Castelli Luca, Cipriani Filippo, Della Rosa Tommaso, Ferrari Maurizio, Forasassi francesco, Gonfiantini Stefano, Guarducci Tommaso, Landini Riccardo, Morelli Samuele, Morozzi Claudio, Pastorello Alessio, Signore Riccardo, Tasselli Francesco.

Francesco Bocchini