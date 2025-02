La Goldengas trova la zampata vincente

GOLDENGAS 70 SAN PAOLO OSTIENSE 52

GOLDENGAS: Giacomini 12, Venga 18, Clementi 7, Landoni 13, Sablich 6, Carrara 4, Giampieri 10, Soviero, Maiolatesi, Ferraro ne, Valenti ne, Gentili ne. All. Petitto

SAN PAOLO OSTIENSE: Miscione 16, Loi 10, Ferrara 3, Amanti 7, Moldovan 2, Paluzzi 2, R. Conte 5, F. Conte 6, Paolini 1, Vrancianu ne, Mugnaioli ne, Terrasini ne. All. Colella

Arbitri: Giardini di Ancona e Buonasorte di Chieti

La Goldengas piazza la zampata decisiva nel finale e batte il San Paolo Ostiense Roma per 70 a 52. Un successo importante che porta i senigalliesi a quota 14 punti, un successo che porta il nome di Marco Venga. Goldengas che conduce sempre ma litiga con il canestro e il San Paolo Ostiense si tiene in scia. I padroni di casa mantengono sempre un risicato margine di vantaggio, ma con la voglia di trovare l’allungo decisivo che eviterebbe brutte sorprese. Detto fatto, a 5 dalla fine la Goldengas si ritrova avanti di 11 grazie alla verve offensiva dei propri lunghi: Carrara, Landoni e soprattutto Venga spingono i senigalliesi in acque più tranquille, fino al 70-52 finale. E adesso i biancorossi possono guardare questa corsa nei Play In Out con più fiducia.