La Landini affila le armi. Debutto in B nelle Marche

La Gino Landini vince la sua prima amichevole di preparazione al prossimo campionato di Serie B Femminile. Il successo (di 2 punti) è arrivato a Nervi, in casa dell’Ardita Juventus, che giocherà la B nel girone piemontese. Buone indicazioni per coach Andrea Cabani e il suo assistente, Emiliano Ferretti, per giocate espresse e impegno messo in campo. Landini in campo con Cacopardo, Demi R., Demi G., De Sanctis, Oueslati, Saloni, Candelori, Tronfi, Leovino. Assenti Gioan, Castorina e capitan Mangano. Prossimo test domenica 29 a Pegli, prima del debutto in campionato domenica 5 ottobre in trasferta a Civitanova Marche. Nel frattempo il club è sempre sul mercato per rinforzare ulteriormente la squadra. Dopo la trasferta nelle Marche la Landini debutterà fra le mura amicge il 12 ottobre contro Lucca. Le altre partite: 18/10 Prato-Landini, 26/10 Landini-Livorno, 1/11 Umbertide-Landini, 9/11 Landini-Pink Terni, 15/11 Pontedera-Landini, 23/11 Landini-Costone Siena, 29/11 Perugia-Landini, 7/12 Landini-Ponte Buggianese Pt, 14/12 Valdarno-Landini 21/12 Firenze, 10/1 Piombino-Landini, 18/1 Landini-Fe.Ba, 24/1 Green Lucca-Landini, 1/2 Landini-Prato, 7/2 Livorno-Landini, 15/2 Landini-Umbertide, 21/2 Pink Terni-Landini, 1/3 Landini-Pontedera, 8/3 Costone Siena-Landini, 15/3 Landini-Perugia, 21/3 Ponte Buggianese-Landini, 29/3 Landini-Valdarno, 11/4 Firenze-Landini, 19/4 Landini-Piombino.