La Landini è promossa in B: "Ragazze eccezionali"

Una vittoria travolgente nel ritorno della finale playoff regala alla Gino Landini la promozione nella serie B di basket, da dove il club lericino mancava da tantissimi anni. Tutto facile a Lavagna contro la Polysport (72-37), già battuta all’andata di oltre 60 punti: lericine in campo con Gioan, Conselmi, Castorina, Saloni, Mangano, Bagalà, Demi G., Drovandi 4, Cacopardo, Queslati, Demi R. Al suono della sirena grande festa di giocatrici, staff tecnico e tifosi al seguito, per una promozione cercata sin dalla prima giornata. "Sono orgoglioso e felice – commenta il presidente della Gino Landini Alberto Bodini – di questa stagione cestistica che ci ha portato alla vittoria del campionato di C ligure prima e quindi alla promozione in B. Impegno, passione e determinazione gli ingredienti, in primis da parte della ragazze, tifoseria e coach". "Sono felicissimo – è il commento del trainer – tutto è nato due anni fa sono quando molte di loro avevano già lasciato il basket. Hanno voluto rimettersi in gioco, conquistando una B che si annuncia molto impegnativa".