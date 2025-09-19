La lnp sotto le torri. A2, si alza il sipario. Orgoglio Maiorana:: "Crescono i numeri»

Si alza il sipario sui campionati di serie A2 e di serie B di basket. Ieri mattina, nella cornice del Centro Congressi dell’Hotel Savoia Regency, sono stati presentati i prossimi campionati organizzati dalla Lega Pallacanestro Italiana che prenderanno in via nel weekend. Alla presenza dell’assessora allo Sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi che ha salutato i presenti, e del presidente Fip Gianni Petrucci che ha parlato dello stato del basket italiano, Il presidente Lega Nazionale Pallacanestro Francesco Maiorana ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione.

Nella presentazione, condotta dalla collega Sabrina Orlandi, è stato ripercorso i risultati della scorsa stagione e la Supercoppa dell’ultimo fine settimana. "Crescono i numeri investimenti, spettatori, ascolti tv, aumentano la responsabilità per noi, ma cresce anche l’interesse intorno alla serie A2 e alla B – sottolinea il presidente Lnp Maiorana –. Abbiamo tante idee innovative, pensiamo un passo alla volta. Il nostro obiettivo era ed è quello di rimettere la chiesa - le società sportive - al centro del villaggio".

Sul fronte tv si va avanti con Deltatre e con Lnp Pass, che trasmetterà in diretta tutte le partite del campionato di serie A2 e B, mentre per la terza stagione consecutiva, è stato rinnovato l’accordo con la Rai, che ne acquisisce i diritti per la trasmissione in esclusiva lineare free. Tanti dirigenti e addetti ai lavori presenti. In rappresentanza della Fortitudo il presidente Stefano Tedeschi, il consigliere e socio Giovanni Pennica e il General Manager Flavio Portaluppi.

