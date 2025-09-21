La Mens Sana attende San Miniato. Pannini: "Bellissimo tornare a casa"

Ultima amichevole di una lunga pre season per la Note di Siena che oggi alle 18,30 attende l’Etrusca Basket San Miniato per la prima (ed appunto ultima) gara di pre campionato sul parquet amico. Sarà l’occasione per i tifosi biancoverdi di vedere all’opera i nuovi giocatori tra cui Simone Cerchiaro (nella foto), ala di 195 centimetri classe 2003, che è arrivato nella serata di venerdì. Cresciuto nel settore giovanile dell’Use Empoli, con cui ha disputato oltre che le categorie giovanili, per Cerchiaro anche tre stagioni senior tra C Silver e serie B Interregionale. Nell’ultima stagione ha giocato sempre in serie B Interregionale, con la maglia di Sistema Basket Pordenone, con cui ha giocato da protagonista i playoff per la promozione in B Nazionale. "Sono molto felice che un giocatore giovane ma molto importante per la categoria come Simone Cerchiaro abbia accettato la nostra proposta – dichiara il dg Riccardo Caliani -. E’ stata una trattativa rapidissima e nella quale lui ha fin dal primo istante messo la Mens Sana come prima scelta tra le varie opportunità che aveva. Questo intervento va a potenziare il nostro roster, allungando le rotazioni con un giocatore di qualità e dando così allo staff tecnico un ventaglio di opzioni in più". Il giocatore prenderà il posto nelle rotazioni, almeno momentaneamente, di Neri ancora alle prese con i postumi del lungo infortunio che gli ha fatto perdere tutta la seconda parte della scorsa stagione.

Prima dell’ultimo test ha parlato anche il capitano biancoverde Edoardo Pannini. "Bellissima sensazione essere tornati a casa dopo le prime quattro settimane di pre season un po’ complicate dal punto di vista logistico con gli allenamenti in giro in varie zone della provincia. Non vediamo l’ora di vedere i nostri tifosi qui a sostenerci. Noi credo di poter dire che siamo sulla strada giusta. Stiamo cercando di creare un bel gruppo il prima possibile e di seguire le indicazioni del coach. Con Vecchi mi trovo bene: mi piace giocare ad alto ritmo e mi pare che tutto il gruppo segue l’idea di basket dello staff. Domani (oggi, ndr) ci ritroviamo qui al palazzetto prima di tutto per ricordare una persona speciale, che conoscevo bene ed apprezzavo. I più di 500 abbonamenti? Difficile descrivere i nostri tifosi che non vediamo l’ora di riabbracciare" conclude il numero 4. I tifosi che ancora non hanno sottoscritto l’abbonamento possono farlo anche oggi dato che la segreteria resterà aperta anche a partire dalle 17 fino alla fine della partita. Guido De Leo