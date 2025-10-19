La Mens Sana celebra Recalcati e sfida Legnaia. Vecchi: "Voglio durezza e solidità difensiva"

Celebrare una figura che ha fatto la storia della Mens Sana come coach Carlo Recalcati, vincitore del primo scudetto biancoverde, ma soprattutto battere l’Olimpia Legnaia per riscattare il ko di Borgomanero. Alle 18 la formazione di coach Federico Vecchi (nella foto) torna quindi al PalaEstra, sperando di dare una gioia ai tifosi e di vedere esordire in gare ufficiali il play Perin, ai box ormai da un mese. "E’ una partita importante perché vogliamo riscattare l’ultimo risultato fatto – dice il tecnico emiliano – e di giocare davanti ai nostri tifosi che sono il nostro valore aggiunto e ci danno la carica in più per affrontare ogni gara. Voglio vedere in campo ciò che domenica scorsa ci è mancato, specie in termini di durezza e solidità difensiva. Costruire delle basi per fare un campionato importante". L’avversario è già stato affrontato e battuto nel precampionato ma Vecchi mette in guardia i suoi. "Legnaia è una squadra orgogliosa che ha sempre lottato nelle prime tre giornate giocate. Sono una squadra in crescita e consapevoli di doversi giocare la salvezza. Per cui non sarà facile, anzi. Ma noi abbiamo necessità di giocare una gara consistente e mettere in campo ciò che sappiamo e vogliamo fare. Perin? Rientra e siamo tutti contenti per lui ovviamente – ammette Vecchi – che non vede l’ora di giocare davanti al suo pubblico essendo cresciuto qua. Non è stato facile per lui stare fuori in queste prime giornate e penso sia molto felici di esordire. Poi ovviamente il suo recupero è importante per noi perché Perin è un giocatore di livello sia tecnicamente che emotivamente e ci sarà molto utile". Prima della partita l’occasione di omaggiare il tecnico del primo storico scudetto, quello del 2003/04. "Stiamo parlando di un allenatore che ha fatto la storia della pallacanestro, anche da giocatore e della Mens Sana. Mi fa molto piacere che sia presente a vedere la nostra partita e di sapere che ha ancora Siena nel cuore così come a lui sono legati i senesi" ha concluso Vecchi alla vigilia della palla a due. La società nel frattempo ha annunciato la nuova partnership con Bisinflex srl, azienda leader nella produzione artigianale di materassi dal 1990. Bisniflex Riposo & Benessere è specializzata nella produzione di materassi, cuscini e topper.

Guido De Leo