La Mens Sana deve fare i conti con gli infortuni. Pannini: "Massimo impegno con Olimpia Legnaia"

Con la testa alla prossima partita, decisiva, contro Legnaia. Ma anche con un occhio vigile al mercato la ‘Note di Siena’ Mens Sana si concentra in vista di sabato sera. Quello che preoccupa di più coach Betti è però l’infermeria, con out Neri (almeno due settimane ma realisticamente disponibile solo da gennaio) e Belli. Il play arrivato in estate da Castelfiorentino ha qualche possibilità di tornare a disposizione già sabato. Se così non fosse il ritorno a referto coinciderebbe con la trasferta di Cecina di mercoledì prossimo nel turno infrasettimanale. Su Tognazzi proseguono invece le analisi per valutarne la possibilità di impiego: le sensazioni che filtrano da viale Sclavo sono di relativo ottimismo ma occorrerà attendere qualche esame in più. Il tutto anche con Maghelli da tempo non al top. Il dg Caliani sonda il mercato alla ricerca di un giocatore che vada a irrobustire il roster e- ad allargare le rotazioni. Il profilo potrebbe essere quello di un’ala grande, che possa dare manforte al settore lunghi dove Ragusa sembra essere quello più in difficoltà. La società però al momento punta ancora sul pivot pugliese. Nel frattempo Edoardo Pannini (foto) ha analizzato con lucidità l’ultimo ko. "Abbiamo tanta voglia di riscattarci dopo la sconfitta di Arezzo – le parole del capitano – che sicuramente per le assenze pesanti che avevamo ci poteva stare, ma che per come è arrivata ci ha lasciato un enorme rammarico. Siamo tutti vogliosi di resettare questo ultimo periodo e prepararci al massimo per la sfida di sabato contro l’Olimpia Legnaia. Domenica è mancata la necessaria lucidità nel finale di gara. I nostri avversari hanno fatto scelte migliori delle nostre in attacco anche perché noi oggettivamente siamo calati difensivamente negli ultimi minuti. Poi per una serie di errori l’abbiamo persa di sei punti". Non tutto è però da buttare e i margini di miglioramento ci sono. "La prestazione c’è comunque stata ma dobbiamo essere più concreti. Per sabato c’è tanta voglia di riscatto, anche pensando a come è finita l’andata – ha concluso il numero 4 biancoverde – . Davanti al nostro pubblico abbiamo grande voglia di fare bene: giocheremo una grande partita".

Guido De Leo