La Mens Sana dimostra la sua forza. Bella vittoria sul parquet di San Miniato

Nella seconda amichevole in 24 ore scarse la Note di Siena Mens Sana vince a San Miniato 83-90 (24-19; 48-45; 70-66) contro la locale formazione che milita nello stesso girone di B Interregionale dei biancoverdi. Buona la prova della formazione di coach Federico Vecchi (nella foto) che dopo il test probante contro Chiusi di venerdì sera ieri in provincia di Pisa è partita un po’ in sordina, finendo sotto di cinque lunghezze dopo i primi dieci minuti di gioco.

Il secondo parziale ha un canovaccio simile con i padroni di casa (dove non c’è più il grande ex biancoverde Menconi, passato a Piombino in B Nazionale) che tengono a bada la reazione di Perin e compagni, però perfettamente dentro la sfida del palazzetto dello sport Fontevivo. Al rientro dall’intervallo lungo Jokic (ieri in serata di grazia soprattutto i attacco) e gli altri producono un ulteriore sforzo per restare dentro al match e al 30’ sono sotto di quattro punti.

Tutto si decide nel quarto finale in cui la squadra di Vecchi piazza un parziale di 26-13 che ribalta del tutto il match. Il +7 finale per la Mens Sana è dunque figlio di un favoloso quarto conclusivo in cui Yarbanga (miglior marcatore tra gli ospiti con ben 23 punti messi a referto) e soci nonostante la stanchezza sono stati eccellenti su entrambi i lati del parquet. Il prossimo test amichevole sarà tra sette giorni esatti e sempre contro l’Etrusca Basket San Miniato (palla a due alle 18 al PalaEstra, che dovrebbe essere finalmente pronto) per quello che è il secondo memorial dedicato al grande tifoso biancoverde ed appassionato di basket Lello Ginanneschi. Questi i punteggi individuali dei biancoverdi: Belli 11, Pannini 2, Perin 10, Calviani, Yarbanga 23, Pucci 18, Ferranti, Moretti, Nepi 4, Prosek, Jokic 22. Allenatore Vecchi.

Prosegue intanto la campagna abbonamenti della società, che venerdì al termine della prima settimana ha superato quota 450 tessere staccate. La biglietteria è aperta negli uffici Mens Sana Basketball al PalaEstra dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Il diritto di prelazione agli abbonati Premium della stagione 24/25 è caduto ieri.

Dalla giornata di domani tutti i posti assegnati e non confermati verranno rimessi in vendita. Gli abbonamenti di Curva saranno invece venduti dai ragazzi del ‘settorino’ di fronte all’ingresso Curva Sud nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle a partire dalle 18,30 e finbo alle 20.

Guido De Leo