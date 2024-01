La Mens Sana gioca la gara perfetta. L’Agliana si fa travolgere in casa

AGLIANA

74

MENS SANA

98

(29-33; 47-58; 55-80)

AGLIANA: Mucci 6, Catalano 8, Zita 5, Rossi 18, Andrei 3, Mbengue, Bibaj ne, Nieri 15, Bonistalli 11, Nesi 5, Bacci 3. Allenatore Gambassi

NOTE DI SIENA MENS SANA: Brambilla ne, Pannini 22, Iozzi 11, Giorgi 4, Marrucci 20, Figus ne, Puccioni ne, Sabia 11, Cucini 2, Prosek 8, Savelli ne, Tognazzi 20. Allenatore Betti

PISTOIA – Ancora senza Brambilla e Puccioni la ‘Note di Siena’ Mens Sana gioca una gara al limite della perfezione annichilendo Agliana, reduce da sei vittorie di fila. Una serata perfetta quella dei biancoverdi in provincia di Pistoia che legittimano il primato nel girone B di serie C con una prova solida in difesa e perfetta in attacco. La formazione di coach Betti parte bene, 0-5 grazie a Marrucci. Il primo quarto è però nel segno dell’equilibrio con i biancoverdi che ogni volta che tentano un allungo vengono raggiunti o superati, come nel caso del 23-21 di Nieri. Negli ultimi minuti prima del primo intervallo la Mens Sana riprende le redini fino al faticoso +4 del 10’. Nel secondo parziale Siena parte meglio. Tognazzi segna il +6 a metà tempo ma Agliana non molla e torna a -3. Tognazzi è però molto ispirato visto che realizza e serve a Sabia l’assist che il centro biancoverde trasforma nel 39-47. L’attacco senese inizia a girare a mille e il margine lievita. Pannini segna la bomba del +10 da distanza siderale e il fallo dell’ex Bacci su Marucci permette alla Mens Sana di toccare quota 58 dopo appena 20’. La ripresa si apre con alcuni errori da entrambe le parti, prima del +13 di Iozzi e Prosek, 49-63. Vantaggio che si dilata con un bel canestro di Tognazzi (+15 al 24’) nato da un gran recupero di Pannini. Il capitano segna un’altra tripla facendo dimenticare i problemi di falli dei lunghi, 49-67 a poco più di metà tempo. Il +20 arriva sempre con il capitano. Agliana sbaglia appoggi elementari e si fa travolgere dall’energia dei biancoverdi che vanno a +22 con Marrucci, eccellente anche in difesa. I padroni di casa, con 2 punti in 7’, vanno anche sotto di 24 prima di sbloccarli dopo un’eternità: 52-74. Ma la Mens Sana tiene e a 10’ dalla sirena finale il tabellone sorride, +25. Al rientro sul parquet i tentativi di tornare a contatto di Agliana sono vani. La gara infatti resta in controllo della Mens Sana che legittima una clamorosa prova, soprattutto offensiva, toccato quota 90 a 5 abbondanti dalla fine. Agliana non ci crede più e Siena controlla fino al 74-98 finale.

Guido De Leo