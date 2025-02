La Mens Sana guarda alla sfida con Serravalle. E’ stato ufficializzato l’addio di Luigi Maghelli

La Note Mens Sana riprende oggi la preparazione in vista della terza giornata della seconda fase, prevista per sabato alle 20,30 a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria. Il successo, risicato e sofferto nonostante l’ottimo primo tempo, contro i giovani del Campus Varese ha interrotto la striscia di ko consecutivi a cavallo delle due fasi (quattro) e dato ossigeno alla classifica con i biancoverdi che adesso sono a quota 16 insieme a Spezia, Virtus e Legnaia, tallonando a -2 la capolista Don Bosco Crocetta. Torno in campo domani sera a Castelfiorentino. La lotta per entrare nei primi tre posti, che garantiscono la salvezza diretta al termine delle dodici giornate di questo girone, è serrata e serve subito un colpo esterno. I piemontesi, ultimi della classe con solo 2 punti hanno perso entrambe le partite della seconda fase, l’ultima con Cecina per 86-68. Ma proprio perché sono già con le spalle al muro l’impegno di Serravalle non è da sottovalutare.

Tiene banco in casa mensanina in queste ore anche il mercato in entrata visto che la possibilità di tesserare un giocatore scade venerdì. La sensazione è che un elemento (possibilmente una guardia o ala piccola) in aggiunta al roster di Betti possa arrivare anche considerando l’infortunio di Neri e l’addio, ufficiale da ieri, di Luigi Maghelli (nella foto), che concluderà la stagione 2024/25 con un’altra maglia (Isernia in serie C). "Luigi, ormai per tutti noi ‘Mago Maghelli’ in questi mesi si è fatto voler bene da tutti per le sue qualità umane impeccabili, sempre disponibile e gran lavoratore. Fin da subito si è messo a disposizione dello staff tecnico e dei compagni per il bene della Mens Sana. A lui, da parte di tutta la grande famiglia mensanina, va il nostro ringraziamento per la dedizione con cui ha vissuto questa parentesi in biancoverde e gli facciamo un grande in bocca a lupo per il proseguo della stagione" così la nota di commiato della società.

Guido De Leo