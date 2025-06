La Mens Sana ha scelto coach Federico Vecchi: "Siena? Storia e passione ed emozioni speciali"

La Note di Siena Mens Sana ha finalmente il suo allenatore. Si tratta di coach Federico Vecchi (nella foto) che guiderà i biancoverdi nel prossimo campionato di B Nazionale. Classe 1976, originario di Bologna, coach Vecchi arriva a Siena dopo una lunga e prestigiosa carriera nel mondo del basket professionistico. Dopo aver iniziato la nel settore giovanile del Calderara Basket, ha collaborato con Virtus Bologna e ha ricoperto ruoli di assistente allenatore a Castel San Pietro in B2 e Ozzano in B1. La sua carriera include anche importanti incarichi come responsabile del settore giovanile di Virtus Bologna, con cui ha disputato undici finali nazionali giovanili e vinto il titolo di campione d’Italia Under 18 Eccellenza nel 2017. Negli ultimi anni Vecchi ha guidato il settore giovanile del Basket Ravenna e Cividale, dove ha ricoperto anche il ruolo di vice allenatore in serie A2. Nella stagione 2024/25 invece è subentrato a febbraio sulla panchina dell’Andrea Costa Imola (B Nazionale), concludendo la stagione in maniera positiva.

"Le mie prime sensazioni da coach della Mens Sana sono molto positive – sono le prime parole in biancoverde di coach Federico Vecchi rilasciate all’ufficio stampa del club di Viale Sclavo - . Siena, per chi è uomo di pallacanestro, è un posto speciale che trasuda storia, passione e trasmette emozioni speciali". Poi i ringraziamenti di rito. "Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dimostrato: del colloquio con il presidente Francesco Frati ho apprezzato in particolare l’entusiasmo e la visione orientata a una crescita della società; nelle chiacchierate con Riccardo Caliani, con il quale c’è stata grande sintonia fin da subito, ho condiviso una linea comune per pianificare al meglio la prossima stagione". C’è tanto da lavorare per rendere la Mens Sana competitiva per lottare per il vertice ma l’ex tecnico di Imola non sembra essere spaventato.

"È una sfida, questa, che mi rende orgoglioso e mi appassiona. Porterò le mie competenze e la mia esperienza per contribuire allo sviluppo e alla crescita della squadra". Infine su cosa piace al nuovo coach. "Sono un allenatore che ama far giocare con energia i propri giocatori; dobbiamo essere riconoscibili sul campo per senso di appartenenza, atteggiamento e gioco di squadra. Ai nostri tifosi voglio dire che non vedo l’ora di cominciare. Insieme vivremo una stagione appassionante perché l’unione di intenti tra società, staff tecnico, squadra e pubblico crea la giusta alchimia per raggiungere obiettivi importanti".

Guido De Leo