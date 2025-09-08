La Mens Sana mostra il volto migliore. Batte il Costone e conquista il torneo

COSTONE 64 MENS SANA 71

COSTONE: Maggiorelli, Zocca 11, Massari, Nasello, F. Paoli 12, M. Paoli 20, Gazzei, Nannipieri 3, Asani, Ballabio 10, Rosso 8, Nikoci. Allenatore Belletti.

MENS SANA: Cesaretti, Belli 2, Pannini, Perin 14, Calviani 3, Yarbanga 9, Pucci 10, Bisanti, Ferranti, Nepi 7, Prosek 12, Jokic 14. Allenatore Vecchi.

Arbitri: Collet e Zanzarella.

Parziali: 17-20, 40-36, 51-57.

SIENA – La Mens Sana vince il torneo dedicato a Giorgio Brenci battendo il Costone in una finale ben giocata da entrambe le squadre e molto equilibrata fino alla fine. In avvio erano più pronti gli ospiti: 4-0 firmato Nepi e Jokic, che diventa 8-2 con la schiacciata del montenegrino sulla quale Belletti chiama time out (2’). La Vismederi, senza tre pezzi da novanta come Masciarelli, Zeneli e Nasello (questi ultimi due in panchina ma risparmiati) in attacco ha le polveri bagnate mentre i biancoverdi sono più precisi, 13-5 a metà del primo quarto. Paoli e Zocca accorciano e tutto torna in equilibrio, 15-13 con Yarbanga. Si iscrive al derby anche il baby Calviani (2008) che piazza la bomba del +5 biancoverde dall’angolo. Dopo 10 minuti intensi la Note di Siena è a +3. Il pari a quota 21 (12’) lo firma Rosso da sotto mentre quello del 23 pari è di Zocca dall’angolo (15’). Il primo vantaggio dei padroni di casa è di Rosso. Matteo Paoli spara la bomba frontale del 33-30 mentre la Mens Sana perde fluidità e viene punita sulla sirena da una seconda bomba di Paoli. Al rientro dopo il breve intervallo la gara resta equilibrata anche se gli errori, da una parte e dell’altra, abbassano il punteggio. Due fiammate di Paoli e Pucci portano la sfida sul 45-46 per i biancoverdi, ieri in nero, al 26’. Prosek appoggia il +8 con cui la formazione di Vecchi chiude un parziale di 19-7 nei primi 8’ minuti de terzo quarto. Il Costone perde un po’ la bussola e scivola a -10 ma sulla sirena ancora Matteo Paolo punisce la squadra di Vecchi, 51-57 al 30’. Nel quarto conclusivo del memorial Brenci il Costone ha la fiammata per rientrare guidato dal play Ballabio ma le assenze oggettivamente molto pesanti condizionano le rotazione della squadra di coach Belletti che comunque a 4 minuti e mezzo dalla sirena è sotto solo di due lunghezze, 59-61. L’ex Nepi allontana la Vismederi (37’), 59-66 ma dall’altra parte c’è Zocca. I gialloverdi tornano a -2 e hanno la palla del pari ma Ballabio sbaglia. Prosek non perdona dall’altra parte e con una tripla del +5 a 1’ esatto dalla sirena chiude i giochi.

Guido De Leo