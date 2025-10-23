La Mens Sana nel cuore! Ben 720 abbonamenti. Il presidente Frati: "Dimostrazione di affetto"

Si è ufficialmente conclusa domenica scorsa la campagna abbonamenti della Note di Siena Mens Sana e per la società di Viale Sclavo è stato raggiunto il considerevole numero di 720 tessere staccate. Così tanti infatti gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi biancoverdi (lo scorso anno erano stati 687) che hanno dimostrato, una volta di più, che la passione non conosce limiti né categorie.

"Ancora una volta ci troviamo di fronte a una grande dimostrazione di affetto da parte dei nostri tifosi e delle nostre tifose - queste le parole del Presidente della Mens Sana Basketball, Francesco Frati - che hanno risposto in massa alla campagna abbonamenti, migliorando, addirittura, il già straordinario risultato dello scorso anno. Vorrei davvero ringraziare tutti i tifosi e tutte le tifose che hanno acquistato l’abbonamento, mostrando non solo il proprio attaccamento alla squadra, ma anche la fiducia nel lavoro che stiamo svolgendo". Poi Frati parla dei parter della società che sono stati vicino al club anche in fase di realizzazione della campagna abbonamenti. "Un ringraziamento particolare lo devo a Etruria Retail Carrefour , che per il secondo anno consecutivo ha legato il proprio nome alla campagna con la promozione ‘Carrefour ti regala l’abbonamento’. Un ringraziamento va anche al nostro title sponsor Note di Siena e a molti altri nostri partner commerciali che mettono a disposizione dei nostri abbonati e delle nostre abbonate sconti o promozioni presso le loro attività commerciali. Infine, un ringraziamento sentito ai ragazzi e alle ragazze dell’associazione Io Tifo Mens Sana e del ‘Settorino’ che hanno coadiuvato la società nella vendita degli abbonamenti, ma anche nella promozione della campagna. Questo risultato ci gratifica e ci spinge a dare sempre il meglio per la Mens Sana" ha concluso il numero uno del club. La squadra intanto prosegue al PalaEstra gli allenamenti in vista del ritorno in campo del fine settimana. Il prossimo appuntamento per Pannini e compagni è infatti fissato per sabato sera, in anticipo, alle 19 a Saluzzo contro Grantorino. Una gara da non sottovalutare nonostante la partenza a rilento dei piemontesi e che alla formazione di coach Vecchi serve per aggiungere un ulteriore step al processo di crescita che un gruppo fortemente rinnovato e con uno staff tecnico nuovo richiede. Contro Legnaia si sono viste, specie nella seconda parte di gara, buone cose sia in attacco (con Nepi finalmente protagonista in una serata da ex) sia in difesa e con l’inserimento a pieno regine di Perin i margini di miglioramento sembrano evidenti.

Guido De Leo