La Mens Sana non fallisce il colpo. Ripresa micidiale dei biancoverdi

MENS SANA

81

OLIMPIA LEGNAIA

65

MENS SANA: Belli 8, Pannini 5, Perin 4, Calviani, Cerchiaro 2, Yarbanga 14, Pucci 5, Lodoli ne, Moretti, Nepi 20, Prosek 16, Jokic 7. Allenatore Vecchi.

OLIMPIA LEGNAIA: Euzzor 1, Janha ne, Pracchia, Santin, Merlo 13, Bettine, Baldasseroni 15, Scali 17, Del Secco 2, Sulina 8, Tintori 9, Lastrucci. Allenatore Armellini.

Arbitri: Deliallisi e Nocchi.

Parziali: 17-19; 30-31; 54-43.

SIENA - Grazie ad una ripresa super, dopo un primo tempo invece molto complicato, la Mens Sana torna al successo battendo il fanalino di coda Olimpia Legnaia guidato dall’ex Armellini, tecnico con un passato nel settore giovanile biancoverde. Inizio equilibrato quello di un PalaEstra vestito a festa per Recalcati, 6-4 senese con Jokic. Legnaia è reattiva e nonostante le tre sconfitte da cui è reduce nelle prime tre giornate, decisa a vedere cara la pelle. Perin, all’esordio in gare ufficiali, e compagni provano il primo allungo con la tripla di capitan Pannini, 17-10.

Nel finale di primo quarto però Legnaia col tiro pesante rimette la testa avanti grazie ad un 9-0 di parziale che stravolge il periodo. Dopo dieci minuti la Note di Siena è sotto di due. Dopo il breve intervallo la formazione di Vecchi inizia più concentrata, 29-24 a metà del secondo parziale con Perin sugli scudi in versione assist man. Ma arriva un altro parziale (6-1) che rimette tutti in parità costringendo Vecchi a chiamare time out. A metà gara l’Olimpia è avanti di uno. Al rientro in campo finalmente i biancoverdi sembrano girare col motore al massimo, 41-31 al 24’ con un parziale iniziale di 10-0 (5 punti di Belli). Prosek in contropiede firma il +12 ma Legnaia torna in partita dopo un complicatissimo avvio di terzo periodo sbloccandosi in attacco. Ci pensa un super Yarbanga (anche in difesa) a tenere i fiorentini sotto anche la sfida resta aperta, 51-43. La tripla frontale sulla sirena del fresco ex di giornata Nepi vale il +11 al 30’.

Lo stesso numero 27 apre il quarto periodo con un’altra bomba, stavolta dall’angolo, che vale un primo tentativo di opzione sui due punti in palio, 59-43. Il gioco da quattro punti sempre di Nepi vale il massimo vantaggio, +18, sul quale si spengono le speranze degli orgogliosi ospiti. Il finale di gara è in scioltezza e anche Prosek si iscrive alla sagra delle triple, 69-49 a 5’41’’ dalla sirena finale. Gli ultimi minuti servono solo per aggiustare il punteggio finale. Per la Mens Sana due punti importanti per riscattare Borgomanero e proseguire nel percorso di crescita. Prossimo appuntamento sabato sera alle 19 a Saluzzo contro Grantorino.

Guido De Leo