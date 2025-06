La Mens Sana ora ‘scalda’ i motori. Conto alla rovescia per il nuovo coach

Si conclude oggi un’altra settimana senza novità ufficiali da Viale Sclavo. Qualcosa però inizia a muoversi e ne sono prova le prime voci sui possibili nomi per la panchina lasciata vacante da qualche settimana da coach Paolo Betti. La pista Alessio Marchini, da due anni da vice agli Herons Montecatini (che hanno appena perso, per 3-0, la finale per la A2 contro Ruvo di Puglia) è stata smentita seccamente nei giorni scorsi dal club di appartenenza così come sembra non decollare del tutto l’ipotesi, o meglio la suggestione, legata al ritorno di un allenatore dal curriculum prestigioso come Giulio Griccioli, già tecnico biancoverde nel settore giovanile (degli anni d’oro) e in prima squadra in A2 tra il 2016 e il 2017 per una stagione e mezza. Il direttore generale Caliani però sta iniziando a restringere il cerchio anche perché dovrebbe aver ricevuto garanzie legate all’ormai proverbiale budget: se sarà, come sembra plausibile al momento, leggermente al rialzo rispetto a quello scorso (previo ingresso di nuovi soci e/o sponsor) il nome per il nuovo allenatore potrebbe essere di un tipo, viceversa se fosse più o meno confermato il ‘fondo cassa’ dello scorso torneo di un altro. La cosa certa è che sarà un professionista perché il club vuole, compatibilmente con le proprie finanze, iniziare un percorso di professionalizzazione globale ed ulteriore della struttura societaria partendo logicamente dal versante tecnico. L’obbiettivo è infatti quello di essere competitivi per la promozione in B Nazionale nel prossimo biennio o triennio al massimo e per farlo occorre iniziare a calibrare adesso i passaggi. Quella che attende la Note di Siena sarà una stagione difficile e lunga tra l’altro. Certo infatti il cambio di formula dell’intera quarta serie del basket nazionale. Si torna infatti all’antico: le 96 squadre partecipanti alla B Interregionale saranno suddivise in sei gironi da 16 ciascuno con una regular season (andata e ritorno) per complessive 30 partite. Le prime otto classificate avranno accesso al playoff; l’ultima classificata scenderà direttamente in serie C Unica mentre le classificate dal 12° al 15° posto disputeranno il playout per definire la seconda retrocessa.

Guido De Leo