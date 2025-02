La Mens Sana ottiene il riscatto e riapre la corsa . Jokic: "Per la salvezza serve restare concentrati"

I due punti strappati al Campus Varese sabato scorso sono stati un toccasana per il morale e la classifica della Note di Siena che ha riscattato i quattro ko di fila rilanciandosi nella corsa alla salvezza diretta. "Sabato sera è stata una partita molto dura contro un avversario giovane, ma con prospetti molto interessanti dal punto di vista tecnico e con grande fisicità e atletismo – commenta il lungo montenegrino della Mens Sana, Balsa Jokic (foto) –. Noi eravamo chiamati a reagire dopo un periodo difficile. La nostra maggiore esperienza è servita a portare a casa la partita seppur con qualche difficoltà soprattutto nel terzo quarto". Nei primi due quarti la squadra sembrava essere nelle sue giornate migliori, con una eccellente fluidità in attacco e discrete contromisure difensive. Poi sono iniziati i problemi. Per ottenere la salvezza servirà avere maggiore continuità di rendimento in tutti i 40 minuti. "Serve prima di tutto essere più concentrati – ammette il numero 44 –. Al rientro dopo l’intervallo lungo avremmo dovuto non concedere nulla e provare a controllare il ritmo come nella prima metà di gara". Ora c’è la trasferta in casa del fanalino di coda Serravalle (sabato alle 20,30). Servirà una prestazione intensa per portare a casa i primi punti esterni della seconda fase. "Il successo contro Campus Varese ci ha ridato entusiasmo e consapevolezza. Adesso vogliamo continuare su questa strada, gara dopo gara – afferma Jokic –, per assicurarci uno dei primi tre posti che, al termine di questa fase, vorrebbero dire salvezza". Il montenegrino giunto da poco più di un mese ha giocato una ottima gara, soprattutto dal punto di vista difensivo, di rimbalzi (16) e stoppate (4) . "Ero molto motivato visto che giocavamo contro la squadra dove sono cresciuto – conclude Jokic – e ho mosso i miei primi passi in Italia fin dalle giovanili. Sono contento di aver dato il mio contributo". Vincere sabato servirebbe a prepararsi al meglio a un tour de force impegnativo visto che Pannini e compagni giocheranno sabato 8 marzo in casa contro Gallaratese (20,30), mercoledì 12 a Collegno (alle 21) e domenica 16 marzo contro Genova (in casa) alle 18.

Guido De Leo