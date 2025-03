La Mens Sana parte a rilento ma poi si scoglie . Successo convincente sul parquet di Serravalle

SERRAVALLE59MENS SANA76

TRE COLLI SERRAVALLE: Osasumwen 17, Savio 2, Benassi, Maglietta, Ragazzini 5, Lazzari 2, Isaia 11, Mittica 4, Ruiu 11, De Filippo, Pavone 5, Pilati 2. Allenatore Gatti.

MENS SANA: Tilli, Belli 14, Pannini 10, Ragusa 15, Marrucci 2, Masini ne, Pucci 10, Sabia ne, Prosek 14, Ivanaj 1, Tognazzi 5, Jokic 5. Allenatore Betti.

Parziali: 20-17, 34-37, 50-59.

SERRAVALLE - La Mens Sana (nella foto coach Betti) si sbarazza del fanalino di coda Serravalle con un ampio margine guadagnato nella seconda parte di gara dopo un primo tempo invece più complicato anche per merito di una formazione, ormai con un piede in C, che però ha dimostrato orgoglio e determinazione.

L’inizio era stato infatti relativamente complicato con la Tre Colli che nelle prime azioni segna 7 punti. Poi arriva un contro parziale biancoverde, 7-11 chiuso da Pucci. Ma il primo quarto è tutto contro sorpassi: 17-13 per i piemontesi con la tripla di Mittica dall’angolo. Al 10’ Pannini e compagni sono sotto di tre. Al rientro 5-0 alessandrino, pareggiato da un 5-0 tutto a firma Ragusa. Serravalle riprende in mano la sfida ma subito dopo si sblocca Tognazzi, 27-24 a metà del secondo quarto. Le difficoltà difensive però proseguono e Betti chiama un altro time out. Dal minuto di sospensione esce bene Belli che segna otto punti di fila prima per la rinnovata parità a quota 29 (a 3 minuti dalla seconda sirena) poi per il vantaggio. Dentro anche il neo arrivato Ivanaj che ringhia in difesa mentre coach Gatti chiame minuto di sospensione. Prosek si sblocca anche dalla lunga ma Ruiu ripaga con la stessa moneta, 32-35 a un minuto scarso dalla fine del secondo quarto. Dopo venti intensissimi minuti, ricchi di errori da entrambe le parti, il tabellone della cittadina in provincia di Alessandria dice Tre Colli 34, Mens Sana 37. Equilibrio che prosegue anche dopo l’intervallo lungo, 41-43. Pannini con un gioco da quattro punti apre un parziale che costringe la panchina di casa ad un prematuro time out, +8 Siena al 24’. Prosek porta il vantaggio per la prima volta in doppia cifra subito. Pur nelle difficoltà offensive la Note di Siena tiene il margine crescendo in difesa riuscendo a bloccare le penetrazioni delle bocche da fuoco di casa che nel primo tempo avevano fatto molto male, 44-55 a 2’30’’ dalla terza sirena. Gli ultimi due minuti complicano la situazione con Serravalle che torna a-6 (50-56) prima della tripla di Belli. A dieci minuti dalla fine la formazione di Betti è avanti di 9. Nel quarto conclusivo la Tre Colle tenta il massimo sforzo per rientrare ma i volenterosi piemontesi crollano sotto i colpi di un ispirato Pucci, 53-66 e massimo vantaggio della serata fino a quel punto (34’). Ruiu accorcia con la bomba ma Pannini dall’altra parte rimette le cose a posto a metà esatta del quarto quarto. Stancamente la gara si trascina negli ultimi minuti con i padroni di casa che non riescono praticamente a segnare e la Mens Sana allarga il margine fino al +17 finale per la gioia dei tanti senesi presenti.

Guido De Leo