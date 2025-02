La Mens Sana parte bene ma poi si smarrisce. Torino in serata di grazia conquista i due punti

TORINO91MENS SANA83

CROCETTA: Andreutti 3, Hida 16, Pagetto 17, Pasqualini 9, Cellino 7, Ugues 3, Rosso 3, Cian 7, Villar 17, Barla 9, Begni, Sakovic. Allenatore Maino.

MENS SANA: Tilli ne, Belli 9, Pannini 7, Ragusa 16, Marrucci 7, Calviani ne, Pucci 15, Sabia 2, Maghelli ne, Prosek 23, Tognazzi 4, Jokic. Allenatore Betti.

Parziali: 26-25, 55-50, 72-62.

TORINO – Inizia col piede sbagliato la fase play-in out per la Note di Siena che perde in casa del Don Bosco Crocetta dopo una prestazione difensiva rivedibile al cospetto di una formazione che invece era in serata di grazia specie nel tiro pesante. E dire che i biancoverdi erano partiti benissimo visto che in poche azioni andavano sull’8-0 costringendo Maino a chiamare time out. Con Pannini in quintetto e l’acciaccato Tognazzi in panchina la Mens Sana cerca di contenere l’energia dei giovanissimi padroni di casa che piazzano subito un 8-0 di contro parziale che rimette tutto in parità al 4’. Il primo vantaggio dei padroni di casa arriva col 14-13 grazie alla terza bomba dell’argentino Villar. Entra dentro il match anche Ragusa con quattro punti di fila, Mens Sana ancora a -1 (18-17). Dopo 10 minuti l’ennesima (bomba sulla sirena) dei piemontesi vale il 26-25. Nel secondo parziale partono bene i ragazzi di Betti: 28-32. Ma Villar è un fattore e segna la sua quarta tripla subito dopo. A metà del quarto la Mens Sana è avanti di tre. Il ritmo forsennato dei giovani torinesi concede qualcosa all’attacco senese sotto canestro. Villar punisce però ancora Siena (17 punti al 20’, poi si farà male) e Crocetta prende in mano la sfida con un break. A metà gara +5 Crocetta sfruttando qualche amnesia di Pannini e compagni troppo molli in difesa. Cambia il girone ma non l’atavico problema della Mens Sana nei terzi quarti, 5-0 iniziale di Crocetta e +10 torinese. Le palle perse sono un fattore e la formazione di Betti non riesce a trovare fluidità in attacco. Tognazzi segna il -6 ma è un fuoco di paglia, Crocetta riprende subito in mano la sfida e amplia il margine (nonostante i due time out di Betti): 69-56. A 10 minuti dalla fine il margine è di dieci ma poi tornerà ad essere più ampio già all’inizio del quarto parziale. Un sussulto del duo Prosek (che però ha 4 falli) e Ragusa rimette la Mens Sana sul -8 (80-72) a 6’ dalla fine. La bomba di Pannini vale il -5 ma, complici un paio di fischi rivedibili, Crocetta torna in controllo pur smettendo di segnare con la solita continuità. Siena a 2’ dalla sirena torna a -3 ma concede subito dopo l’ennesima tripla che chiude la contesa.

Guido De Leo