La Mens Sana piazza il terzo successo di fila. Gallaratese schiantata! Salvezza più vicina

MENS SANA97GALLARATESE78

MENS SANA: Tilli, Belli 9, Pannini 6, Ragusa 17, Marrucci 8, Calviani, Pucci 9, Sabia 2, Ivanaj 12, Prosek 19, Tognazzi 12, Jokic 3. Allenatore Betti.

GALLARATESE: Bettanti 9, Bloise 20, Orlandi 4, Chiapparini 5, Antonelli ne, Golino, Molteni 18, Radaelli 9, Chinellato 4, Genovese 7. Allenatore Morganti.

Parziali: 19-24, 48-41, 75-60.

SIENA – Terza vittoria di fila per la Mens Sana che in casa liquida la resistenza di Gallaratese aggiungendo altri due punti preziosi alla classifica in ottica salvezza diretta. Davanti a numeroso pubblico del PalaEstra i lombardi erano partiti piuttosto bene anche grazie ai ritmi alti del match, 4-8 al 3’. Bloise e compagni dalla distanza sono un fattore nel primo quarto e sul -10 (7-17 al 5’) Betti chiama il primo time out. Dopo il minuto di sospensione esce una Mens Sana molto determinata che piazza un parziale di 8-0 che costringe coach Morganti a fermare il gioco, 15-17. Fermata l’emorragia il team di Gallarate riprende a giocare con fluidità e torna sul +7. L’impatto di Ragusa dalla panchina è discreto ma dopo 10 minuti la Note di Siena è comunque sotto di 5. Nel secondo parziale la squadra di casa torna a contatto e con 7 punti di fila di Tognazzi rimette la testa avanti, 32-28 al 13’. Buono anche l’impatto di Ivanaj per un attacco che ora gira coi tempo giusti, +6 Siena. E’ però la difesa la chiave del parziale che scava il primo solco in favore della Mens Sana, 39-30. Gara già chiusa? Assolutamente no perché Bettanti e compagni tornano subito dentro il match anche da un punto vista mentale con un 8-1 di contro parziale. Dopo 20 combattutissimi minuti la Mens Sana è comunque avanti di 7 punti. Pannini (che ieri celebrava le 150 gare con la prima squadra) e soci al rientro in campo sono decisamente concentranti e con 7 punti di Prosek piazzano il massimo vantaggio della serata fino a quel momento, 55-41 che porta al primo time out Gallaratese già dopo 1’11’’ dal ritorno sul parquet. Il margine in favore della Note di Siena resta sopra la doppia cifra anche a metà tempo, 63-49. Un ritrovato Tognazzi amplia ulteriormente il gap, +16 a 4’ dalla terza sirena. Nonostante i cronici errori ai liberi a 10 dalla fine la formazione di casa è avanti 75-60. Il quarto conclusivo vede la Mens Sana scappare approfittando della stanchezza di un avversario arrivato con le rotazioni piuttosto risicate. La bomba di Pucci, ieri in quintetto iniziale, vale il +20 che a 6 minuti abbondanti chiude sostanzialmente i giochi.

Guido De Leo