La Mens Sana piazza il ‘colpo’ Nikola Ivanaj: "Ai tifosi dico che darò il massimo per la salvezza"

Arriva dalla Viola Reggio Calabria, altra nobile decaduta del basket nazionale, il rinforzo tanto atteso per la Note di Siena, a poche ore dal gong sulle trattative previsto per la giornata di oggi. Si tratta di Nikola Ivanaj (nella foto), ala italo albanese classe 2000 (di circa due metri) che può contare su un curriculum di ottimo livello per la categoria e che nelle idee della società di Viale Sclavo può rappresentare un prospetto su cui puntare non solo nell’immediato ma anche nel prossimo futuro. "Conosco bene Siena e la Mens Sana. Una società con una storia importante, con dei tifosi spettacolari e con tantissimi trofei vinti alle spalle. Le mie prime impressioni sono più che positive, sono contentissimo di venire a giocare per la Mens Sana, ma soprattutto farlo davanti al pubblico di Siena che ha una cultura della pallacanestro molto elevata". Così Ivanaj nelle prime parole rilasciate al sito ufficiale del club. "Sono un giocatore fisico, intenso. Cerco di lavorare al meglio sia in attacco che in difesa. Nella metà campo difensiva sono un giocatore molto versatile potendo difendere più ruoli, dagli esterni agli interni. Ai miei nuovi tifosi prometto che darò il massimo per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Con umiltà cercherò di dare il mio contributo con tutti i miei mezzi, in campo e fuori dal campo". Nonostante giocasse in un altro girone il giocatore, che ha doppia nazionalità ed è nel giro della nazionale maggiore del paese delle Aquile, è molto informato sulla Mens Sana attuale. "Entro in un gruppo già formato, in una squadra che da agosto sta lavorando giorno dopo giorno, quindi Il mio obiettivo sarà quello di amalgamarmi a loro il prima possibile e dare al meglio il mio contributo per raggiungere tutti insieme il nostro obiettivo che è quello della salvezza". Per Ivanaj, nato a Varese e formatosi nel settore giovanile biancorosso esperienze anche nell’altra formazione cittadina, la Robur et Fides poi Desio, Crema e Gazzada e Imola prima di Reggio Calabria. "Si tratta di un giocatore giovane ma esperto – sottolinea il dg Caliani - e che ha già mostrato le sue qualità. Tenuto conto dell’imminente chiusura della finestra di mercato e dell’opportunità che si è manifestata, abbiamo deciso di rimpiazzare Neri per dare maggiore profondità al roster, e anche per gestire meglio eventuali acciacchi. Con ciò, intendiamo rafforzarci ulteriormente per perseguire l’obiettivo della salvezza sfuggito per un soffio con la mancata qualificazione al Play-in Gold. E’ stata una trattativa lampo maturata soltanto mercoledì ed abbiamo subito trovato l’intesa".

Guido De Leo