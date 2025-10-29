La Mens Sana premia Simone Pianigiani. Il coach è ’Ambassador in the world’

Mentre la Mens Sana si allena (ha ripreso la preparazione ieri sera) in vista del derby di domenica contro la Virtus, la società ha deciso di istituire un riconoscimento per celebrare chi ha portato il nome del club biancoverde oltre i confini cittadini. Il premio, promosso da Mens Sana Basketball e SienaPost sarà assegnato ogni anno a personalità che hanno lasciato un segno indelebile nella pallacanestro e contribuito a far crescere il prestigio della società. Il riconoscimento potrà andare ad atleti ed ex atleti che, dopo aver vestito la maglia della Mens Sana, hanno raggiunto importanti traguardi, allenatori capaci di trasmettere il valore della scuola mensanina e di portare avanti una tradizione vincente, dirigenti, organizzatori e figure di riferimento, protagonisti dietro le quinte della crescita del movimento. La prima edizione del premio ’Mens Sana Basketball Siena Ambassador in The World’ sarà assegnata a un senese di nascita e di formazione, che oltre ad aver contribuito a portare la Mens Sana ai vertici continentali, ha proseguito la sua carriera affermandosi anche fuori città: ovvero Simone Pianigiani. Pianigiani, dopo una lunga militanza nel settore giovanile della Mens Sana Basket e come vice allenatore in A, esordisce da head coach nel 2006/07, inanellando una irripetibile serie di sei scudetti consecutivi, cinque supercoppe italiane, quattro Coppa Italia e due partecipazioni alle Final Four di Euroleague. Durante la sua esperienza sulla panchina biancoverde, Pianigiani diventa anche ct della Nazionale, ruolo che ricoprirà fino al 2015. Successivamente, Pianigiani vince anche fuori dai confini nazionali: in Turchia con il Fenerbahce (una Coppa nazionale) e a Gerusalemme, riportando l’Hapoel a vincere Coppa di Lega e campionato nel 2017. Dopo l’esperienza israeliana, Pianigiani torna in Italia, all’Olimpia Milano, con cui conquista due Supercoppe Italiane e lo Scudetto nel 2018. Le ultime due esperienze fuori dall’Italia per lui sono state in Cina, con i Beijing Ducks di Pechino ed in Slovenia con il Cedevita Olimpia Lubiana. La consegna del premio avverrà domenica alle 17,15, poco prima del derby tra Note di Siena e Stosa. L’evento è patrocinato dal Comune di Siena, dal Coni Regionale Toscana e dalla Fip Toscana ed avrà come partner l’azienda Elletipi di Poggibonsi che ha realizzato il Premio e la Cooperativa Valdorcia Costruzioni di San Quirico d’Orcia.

