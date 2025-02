La Mens Sana ricarica le pile. Obiettivo Torino. Il capitano Pannini: "Concentrati e partire forte"

Fine settimana di riposo per la Note di Siena che dopo aver terminato la prima fase della stagione con tantissimo rammarico ha ora tempo per resettare e pensare al primo impegno del secondo girone, sabato a Torino contro il Don Bosco Crocetta (palla a due alle 21 ma potrebbe essere anticipata alle 19). Prima dell’allenamento di venerdì sera in casa biancoverde ha parlato capitan Edoardo Pannini (nella foto), che ha analizzato con la solita lucidità il momento della squadra a cavallo delle due fasi.

"C’è tanta voglia di tornare in campo e soprattutto di ripartire da zero. Da martedì siamo tornati ad allenarci con un nuovo obbiettivo, ovvero quello di concludere questa seconda fase nelle prime tre posizioni che garantiscono la salvezza diretta. Ci stiamo allenando bene: il passato adesso deve essere messo alle spalle quindi pensiamo solo alla partita di sabato prossimo ed ad arrivarci nel migliore dei modi possibili".

Sono state settimane intense quelle che ha vissuto la squadra, passata da un canestro dalla qualificazione al girone che mette in palio i playoff, a doversi sudare invece la salvezza. "Se ripensiamo alle ultime partite e al fatto che con due punti in più saremmo già salvi a quest’ora sicuramente il rammarico c’è – ammette Pannini – considerando che nell’ultima gara eravamo avanti di dieci punti a pochi minuti dalla fine. Se analizziamo invece la situazione a mente fredda e con maggiore lucidità sicuramente ad inizio campionato avremmo pensato di trovare sei formazioni sulla carta più forti di noi. Ma tutto ciò ora va messo alle spalle e ce lo siamo detti fin da subito".

Non è stato però tutto da buttare nella prima fase, anzi. "Prendiamo di buono ciò che abbiamo fatto nella prima fase in cui abbiamo vinto undici partite – sottolinea il numero 4 -. Non è affatto poco così come è un buon bottino quello con cui ripartiamo in questa seconda fase visto che siamo secondi con 14 punti. Molti di noi sono, me incluso, alla prima esperienza in questo tipo di campionato e non era scontato. Dispiace solo non essere stati quasi mai al completo. Adesso mi immagino molta più competizione con margine di errore molto basso".

Infine sulla prossima gara e sulla gente che anche dopo il derby ha fatto sentire il suo attaccamento. "Andremo a Torino con un lungo viaggio. Dovremo essere concentrati per partite forte dall’inizio. Ringrazio i tifosi per il clima bellissimo che hanno creato domenica e per l’affetto che ci danno sempre. Cercheremo di fare il massimo anche per loro" ha concluso Pannini.

Guido De Leo