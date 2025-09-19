La Mens Sana rinnova l’alleanza storica con Estra: "Condividiamo energia e fiducia nel futuro"

Si rinnova il rapporto tra Note di Siena Mens Sana ed Estra Spa, che affiancherà anche per la stagione 25/26 il progetto biancoverde. Il logo di Estra sarà presente, oltre che sulle maglie, anche sul parquet del PalaEstra, nei ledwall a bordocampo nelle partite della prima squadra e sul backdrop delle interviste. "La collaborazione con Estra prosegue da anni nei quali l’azienda è sempre stata vicino alla società e al settore giovanile – ha detto il presidente della Mens Sana Francesco Frati –. Portiamo con orgoglio il marchio Estra sulle maglie, ritenendo di condividere con l’azienda i medesimi valori". Per l’azienda presenti il presidente Francesco Macrì e il vicepresidente Alessandro Fabbrini. "Il legame tra sport e impresa è per Estra parte integrante della nostra identità – ha sottolineato Macrì –. Attraverso collaborazioni come quella con Mens Sana vogliamo esprimere valori che ci appartengono da sempre: spirito di gruppo, responsabilità e correttezza". "Questa partnership – ha commentato invece Fabbrini – ha un valore che va oltre la sponsorizzazione: significa condividere con il territorio un percorso fatto di energia, passione e fiducia nel futuro. Il basket, con la sua capacità di unire e di trasmettere coesione, incarna perfettamente la nostra visione aziendale. Investire nello sport significa investire in comunità più forti, inclusive e proiettate verso la sostenibilità". Il dg Riccardo Caliani ha evidenziato: "Sono felice di essere qui con i rappresentanti di Estra che ci sono vicini da anni, anche quando i fasti del periodo d’oro erano lontani". Poi sul momento della squadra che si avvicina all’esordio in campionato: "E’ stata una pre season intensa, condizionata da qualche acciacco fisico, ma soprattutto dall’impossibilità di allenarsi sul parquet amico. Ora siamo finalmente tornati al PalaEstra. Le indicazioni sono positive: la squadra ha fatto un ottimo lavoro, ma siamo in rodaggio. Cercheremo di essere pronti per il 28 quando si inizierà a fare sul serio". Infine: "Neri? Stiamo andando avanti nel recupero. Speriamo di averlo il prima possibile ma dubito che ci sarà nelle prime gare".

Guido De Leo