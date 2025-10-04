La Mens Sana riposa e pensa a Borgomanero. I biancoverdi Perin e Cerchiaro pensano positivo

La Note di Siena Mens Sana Basketball osserverà il turno di riposo domani, quando le altre formazioni saranno impegnate nella seconda giornata di B Interregionale. È una sosta immediata ma sicuramente utile per i biancoverdi per continuare ad allenarsi intensamente in vista della trasferta di domenica 12 ottobre a Borgomanero, in provincia di Novara. Per la lunga trasferta piemontese il tecnico biancoverde Vecchi dovrebbe tornare ad avere a disposizione il play Perin (foto a sinistra), che ha saltato l’esordio per un problema muscolare rimediato nell’ultima amichevole della pre season contro San Miniato ma che sembra sulla via del recupero.

"E’ stata una grande partita quella dei miei compagni domenica scorsa, forse non approcciata nel migliore dei modi ma poi alla lunga siamo venuti fuori e soprattutto si è visto il lavoro che abbiamo svolto in queste settimane di intensa preparazione. Siamo ovviamente stati felici del risultato, di come è arrivato e di come abbiamo giocato nella seconda parte della gara – dice Marco Perin –. Bellissimo vedere così tanta gente al palazzetto per la prima partita e sentire come ci hanno sostenuto – prosegue parlando dei tifosi -. Sono il nostro sesto uomo e il fattore campo è per noi un’arma molto importante. Mi è ovviamente dispiaciuto saltare la prima, non è stato facile anche perché la voglia di tornare a giocare sul quel parquet per me è tanta ma ora sto meglio e sto recuperando. Spero di riprendere a breve il lavoro con il gruppo e tornare in campo il prima possibile" ha concluso speranzoso il numero 6 della Mens Sana.

È l’ultimo arrivato ma pare essere già dentro il sistema di gioco Simone Cerchiaro (foto a destra), che contro Spezia si è rivelato utile sia in attacco che in difesa. "Domenica scorsa non è stato facile e ci abbiamo messo qualcosa in più dal punto di vista dell’energia per avere la meglio su un avversario importante come Spezia dopo che non avevamo iniziato nel migliore dei modi – ha detto l’ala arrivato due settimane fa -. Forse all’inizio eravamo un po’ contratti, poi siamo usciti dalle difficoltà con l’unione partendo dalle piccole cose. Poi piano piano sono entrati i tiri. Io ho cercato di dare il mio contributo nel miglior modo possibile partendo dalla difesa visto che dovevo marcare un giocatore importante come Kmetic. Era un aspetto fondamentale della gara, in attacco invece ho provato quello che so fare meglio anche coinvolgendo i mei compagni" conclude l’ex Pordenone e Empoli. Guido De Leo